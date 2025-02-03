Роман с Ходченковой, брак без детей и долгожданное рождение первенца: Андрею Чернышову 52 года

Актер Андрей Чернышов (фото: РИА Новости / Владимир Федоренко)
3 февраля свой день рождения отмечает Андрей Чернышов — известный российский актер, который за годы своей карьеры успел сыграть в десятках фильмов и сериалах, завоевав признание зрителей и критиков. «Радио 1» расскажет о жизни и карьере Чернышова, о его самых ярких работах и профессиональном пути, а также о личной жизни.
Биография Андрея Чернышова
Детство и юность
3 февраля свой 52-й день рождения отмечает актёр Андрей Чернышов. Он родился в 1973 году в Киеве, но уже в девять лет его семья переехала в маленький посёлок Сюльбан в Забайкалье.
«Для меня это место очень дорогое. Я бы очень хотел снова отправиться на север Забайкалья, где провёл школьные годы. К сожалению, моего посёлка уже нет, его разобрали. Но горы остались те же, те же удивительные места», — рассказал Чернышов.
Родители Андрея были педагогами, и жизнь в такой семье не всегда была лёгкой для него. Его мама была учителем математики и классным руководителем, а отец — директором школы. Для будущей звезды это было тяжело, так как мама с папой постоянно его контролировали. Подростку было сложно под давлением семьи поддерживать отличные результаты в учёбе.
«У меня не было детства, находился под неусыпным контролем. Старался быть первым, лучшим. Ненавидел школу, учился через "не могу"», — вспоминает актёр.
Тем не менее, Чернышов окончил школу с серебряной медалью.
Но главное удовольствие он находил не в учёбе, а в театральной школе «Зелёная карета». Изначально это было просто способом отвлечься от проблем, но вскоре Андрей понял, что театр — это не просто хобби, а его настоящее призвание.
В школьных спектаклях он часто играл главные роли и быстро стал настоящей звездой среди сверстников, а сама театральная школа даже начала ездить на гастроли.
Актер Андрей Чернышов (фото: РИА Новости / Владимир Федоренко)
Начало карьеры
Андрей также увлекался спортом и некоторое время мечтал стать профессиональным спортсменом. Однако любовь к сцене оказалась сильнее, и после школы он уехал в Москву поступать в театральное училище. Но на вступительных экзаменах его ожидала неудача: из-за травмы ноги он не смог продемонстрировать требуемые танцевальные номера.
После этого Андрей вернулся в Киев, где устроился в Театр русской драмы — таскал там доски и монтировал декорации. Но он не сдавался, продолжал готовиться к поступлению и в следующем году снова поехал в Москву. На этот раз он успешно прошёл вступительные экзамены в Театральное училище имени Щепкина.
Учёба в театральном ВУЗе тоже не была лёгкой. На третьем курсе у Чернышова возникли серьёзные проблемы, и его едва не исключили. Однако руководительница его курса Римма Солнцева заметила в нём потенциал и вступилась за него. В итоге он окончил училище в 1994 году и начал свою успешную карьеру актёра.
«Как актёр я был никакой, деревянный. Даже нет, железный. Как Железный Дровосек», — рассказал артист в одном из интервью.
Актер Андрей Чернышов (фото: РИА Новости / Владимир Федоренко)
Театральная карьера Андрея Чернышова
После окончания театрального училища Андрей Чернышов не сразу стал звездой. Он вынужден был долго «перебиваться» второстепенными ролями, а порой и вовсе появляться в массовке.
Несмотря на участие в спектаклях таких мастеров, как Марк Захаров, в постановках «Юнона и Авось», «Королевские игры», «Женитьба Фигаро», он так и не получил крупной роли, что в 2006 году привело его к решению уйти из театра. Официальной причиной ухода вновь стала травма ноги.
С этого момента актёр сосредоточился на карьере в кино, хотя иногда он всё же принимал участие в антрепризных спектаклях. Он появился в таких постановках, как «Сны идиотки», «Апостол Павел», «Дама и её мужчины».
В 2022 году Чернышов вновь вернулся на театральные подмостки, став частью труппы Государственного академического Малого театра в Москве.
«Я задействован в замечательных спектаклях. Меня пригласил к сотрудничеству Малый театр. Я выпустил уже две премьеры: "Летят журавли" по пьесе Виктора Розова "Вечно живые" и "Мой нежный зверь" по повести Антона Чехова "Драма на охоте". И в театре "Современник" я играю Вершинина в "Трех сестрах". Так что кино мне по-прежнему интересно, но и театр не менее хорош!», — рассказал актёр в беседе со «СтарХитом».
Актер Андрей Чернышов (фото: РИА Новости / Владимир Федоренко)
Личная жизнь Андрея Чернышова
Говорят, что во время съемок одного из сериалов между Андреем Чернышовым и его партнёршей, актрисой Анной Снаткиной, возникла бурная страсть. Однако, несмотря на яркие эмоции, до серьёзных отношений дело так и не дошло. Сейчас Анна счастлива в браке с петербургским актёром и бывшим комиком Виктором Васильевым.
Следующей актрисой, с которой Чернышова связывали возможные отношения, стала Анастасия Цветаева, с которой он тоже снимался в сериале. По слухам, Андрей влюбился первый, а она не устояла перед его обаянием. Однако и эти отношения оказались непродолжительными. Анастасия сейчас живёт за границей с израильским предпринимателем, с которым она счастлива в браке.
После расставания с Цветаевой пресса вновь приписала Чернышову роман — на этот раз с известной актрисой Светланой Ходченковой. Но и эта история быстро завершилась.
Сам актёр всегда избегал обсуждать свою личную жизнь, не подтверждая слухи о романе с коллегами. Но, как выяснилось, уже много лет он состоит в отношениях с актрисой, которая на 11 лет младше его.
Жена Андрея Чернышова
Андрей Чернышов и Мария Добржинская познакомились ещё в те времена, когда она училась в институте. Тогда они не произвели друг на друга большого впечатления. Но спустя время их пути пересеклись снова — оба были приглашены в антрепризу «Сны идиотки», и между ними вспыхнула искра.
Актер Андрей Чернышов и Мария Добржинская(фото: социальные сети)
Однако Андрей долго не решался на шаг к официальному браку. Девять лет они прожили в гражданском браке, прежде чем в 2017 году расписались в ЗАГСе и обвенчались в православном храме в Греции. По словам самого актёра, долгое время именно Мария не была готова к официальным отношениям, хотя сам он всегда мечтал о браке «на всю жизнь», как у его родителей.
«Я так долго уговаривал Машу выйти за меня замуж, потому что у меня была подмоченная репутация ловеласа. И понадобилось время, чтобы она поверила, что со мной можно иметь дело», — рассказал он.
В сети периодически появляются слухи о возможном разводе, но Чернышов всегда опровергает эти разговоры — он остаётся верен своей избраннице и не даёт поводов для сплетен.
«Секрет, наверное, в том, что у нас одинаковые убеждения. Маша разделяет мое отношение к семье и к тому, что вообще в жизни важно. И потом, супруги-коллеги — это общий профессиональный интерес, он тоже нас объединяет. Мы говорим на одном языке, это тоже немаловажно. Ну и конечно, чувства должны быть, куда без них!», — подчеркнул актёр.
Летом 2024 года актёр рассказал, что впервые стал отцом — у них с Марией родился сын Николай.
«Это такие чень личные чувства. Дай Бог, чтобы они были знакомы каждому. Я с ними встретился, спасибо, Господи, за все», — прокомментировал «СтарХиту» рождение первенца актер.
Лучшие роли и фильмы актера Андрея Чернышова
Карьера Андрея Чернышова в кино началась с неожиданного поворота — с рекламного ролика пива. Тогда молодой актёр был готов на любую работу, лишь бы платили, и именно этот ролик привлёк внимание режиссёра Валерия Ахадова. Он заметил внешность Чернышова и пригласил его на пробы для своего нового фильма.
Пробы прошли удачно, и Андрею предложили главную роль, а его партнёршей стала известная французская актриса Анни Жирардо.
Особое место в карьере актёра занимает роль Владимира Маяковского в фильме «Маяковский. Два дня». Чернышов, который внешне поразительно похож на поэта, всегда с трепетом относился к этой фигуре, а на вступительных экзаменах в театральное училище он читал стихи Маяковского по совету своей матери.
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Далее Чернышова пригласил знаменитый режиссёр Владимир Бортко для роли разведчика в международном проекте «Душа шпиона». Съёмки в этом фильме стали знаковыми для актёра, так как он снялся с известными артистами, такими как Даниил Спиваковский, Фёдор Бондарчук, Михаил Ефремов, Армен Джигарханян, Мальком МакДауэлл и Сандрин Боннэр.
Однако настоящий успех пришёл к Чернышову после работы в телесериалах, которые принесли ему всероссийскую популярность. Среди самых известных проектов с его участием — «Потерянная в Чечне», «Чужие тайны», «Карамболь», «Земский доктор», «Маяковский. Два дня», «Ледников» и многие другие. В сериале «Близнецы» актёр сыграл убийцу, за что получил премию «Золотой перстень».
Андрей Чернышов сейчас
Андрей Чернышов по-прежнему остаётся одним из самых востребованных актёров России. Он активно участвует в популярных телевизионных проектах и продолжает гастролировать по городам страны с театральными спектаклями. В 2024 году зрители смогли увидеть его в новой мелодраме «Алла, такси!», режиссёром которой является Рауф Кубаев. В этом фильме Чернышов сыграет дальнобойщика Василия, который изменяет своей жене.
«Проект "Алла-такси" внес в него определенную новизну. Все потому что роль у меня нетривиальная, а артисты всегда это ценят. Мой герой — простой деревенский шофер, но парень с характером. Плюс жанр комедийный, а я им не избалован, поэтому было очень любопытно. Но непросто!», — поделился артист.
Актер Андрей Чернышов (фото: кадр из сериала «Алла-такси»)
В 2020 году поклонников шокировало фото, на котором Чернышов выглядел значительно изменившимся. Тогда Эммануил Виторган опубликовал снимок актёра, вызвавший волну беспокойства. Чернышов успокоил своих фанатов, объяснив, что сбросил вес ради поддержания хорошей физической формы.
Однако, в 2022 году появились более тревожные новости. Летом того года актёра экстренно госпитализировали в кардиоцентр из-за проблем с сердцем. Хотя точные причины госпитализации не были раскрыты, известно, что после обследования Чернышов вскоре выписался и продолжил работу.
Интересные факты об актере
Андрей Чернышов — актёр, который удивляет своей многогранностью. Он не только талантлив в кино и театре, но и обладает разнообразными увлечениями.
- Андрей владеет французским на разговорном уровне, а также имеет начальные знания английского и итальянского;
- актёр — большой поклонник японской кухни, особенно суши;
- в 2009 году Чернышов удивил зрителей, когда запел в рамках шоу «Две звезды» в дуэте с Натальей Подольской;
- в 2010 году актёр попробовал свои силы на льду, участвуя в программе «Лед и пламень» в паре с Маргаритой Дробязко, благодаря детским урокам катания;
- 2020 году Андрей стал участником шоу «Танцы со звёздами», где танцевал в латиноамериканском стиле с Анной Мельниковой.
Актер Андрей Чернышов (фото: социальные сети)
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