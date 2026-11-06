Проклятие Кардашьян: роман с Кендалл Дженнер мог помешать карьере актёра Джейкоба Элорди
Австралийский актёр Джейкоб Элорди, по сообщениям таблоидов, больше не рассматривается в качестве одного из главных претендентов на роль Джеймса Бонда. Ранее артист якобы входил в число фаворитов на исполнение роли легендарного агента 007, однако теперь его кандидатура могла оказаться под вопросом. Причиной называют отношения с моделью Кендалл Дженнер из знаменитого семейства Кардашьян-Дженнер.
Как утверждают источники, продюсеров якобы смущает повышенное внимание прессы к личной жизни актёра. Шумиха вокруг его романа с Кендалл, по мнению представителей проекта, не соответствует образу, который должен ассоциироваться с новым Джеймсом Бондом. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Поклонники также связывают с началом отношений Элорди и Дженнер другие неудачи в карьере актёра. В частности, в прокате не оправдал ожиданий фильм «Собачьи звёзды», в котором Джейкоб исполнил главную роль.
Некоторые пользователи считают, что череда неудач может быть связана с так называемым «проклятием Кардашьян» — популярной конспирологической теорией о том, что отношения с представительницами знаменитого семейства негативно сказываются на карьере их избранников.
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