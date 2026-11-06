Проклятие Кардашьян: роман с Кендалл Дженнер мог помешать карьере актёра Джейкоба Элорди

06 ноября 2026, 21:12

Джейкоб Элорди мог потерять роль Джеймса Бонда из-за Кендалл Дженнер

Джейкоб Элорди в съёмке для Cartier (Фото: Instagram* / @cartier)

Австралийский актёр Джейкоб Элорди, по сообщениям таблоидов, больше не рассматривается в качестве одного из главных претендентов на роль Джеймса Бонда. Ранее артист якобы входил в число фаворитов на исполнение роли легендарного агента 007, однако теперь его кандидатура могла оказаться под вопросом. Причиной называют отношения с моделью Кендалл Дженнер из знаменитого семейства Кардашьян-Дженнер.