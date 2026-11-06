«Отстаньте от меня»: Анна Седокова резко ответила Михаилу Терёхину

06 ноября 2026, 20:53

Анна Седокова обрушилась на Михаила Терёхина из-за истории о флирте

Анна Седокова (Фото: Instagram* / @annasedokova)

Анна Седокова резко отреагировала на заявления Михаила Терёхина, который связал распад своих отношений с эпизодом флирта с певицей во время участия в телевизионном реалити-шоу. Артистка не стала оставлять высказывания мужчины без ответа и публично попросила больше не упоминать ее имя.





В интервью проекту «Алёна, Блин» Терёхин рассказал, что его жена решила расстаться с ним после того, как увидела его взаимодействие с Седоковой на съемках шоу. Речь идет об эпизоде, в котором певица в шутливой форме обыскивала Михаила, пытаясь найти у него иммунитет. По словам мужчины, именно эта ситуация вызвала обсуждение в интернете и повлияла на отношения с супругой. При этом он признал, что у пары существовали и другие причины для расставания.





«У человека после прочтения комментариев взыграло эго, самолюбие. И мы после этого два дня не общались. И кое-как я объяснил, что это действительно игра. Я даже не помню, что такое было. Мы в рамках шоу, а в шоу надо делать шоу. Здесь такая история, которую можно было понять и простить», — высказался Терёхин.

«Миша, я вам отвечу. Достали использовать моё имя. Я даже на вас не подписана и никогда не буду, потому что вы даже в друзья не годитесь. Напомню вам историю, которую я, к сожалению, увидела, где вы пытаетесь спровоцировать жену мною. И ваша женщина говорит: «Да мне всё нормально». Отстаньте от меня, Михаил. Я вас знать не знаю. Пойдите, что ли, своей женщине, которая вам ребёнка родила, цветы подарите», — высказалась Седокова.