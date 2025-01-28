Тайная жизнь Софьи Каштановой: скрытая беременность, роман с женатым, рождение детей в Мексике и загадочный муж-бизнесмен

Софья Каштанова (Фото: соцсети)
Софья Каштанова — актриса отечественного кинематографа, больше известная публике как Кристина из сериала «Полицейский с Рублёвки». Артистка уже давно и весьма успешно работает в киноиндустрии, её фильмография насчитывает более сорока пяти работ. Однако в последнее время она стала реже появляться на экранах, и причина тому — личная жизнь актрисы.
О том, как сейчас живет артистка, читайте в материале «Радио 1».
Софья Каштанова (Фото: соцсети)
Софья Каштанова появилась на свет в 1987 году в Москве. Её родители — археолог Андрей Антонов и актриса Алла Каштанова. Мать Софьи работала во МХАТе, когда художественным руководителем был Олег Ефремов. Ещё в дошкольном возрасте Софья столкнулась с разводом родителей, и её мать была вынуждена переехать в Мексику в поисках лучшей жизни и забрала с собой дочь.
Школьные годы Каштановой прошли в солнечной Мексике. Софья проявила себя как невероятно одарённая девочка. Она увлекалась латиноамериканскими танцами и конным спортом, изучала испанский и английский языки, а также успешно окончила школу, обучаясь экстерном.
В 2002 году Софья приняла решение вернуться на родину и стать актрисой, по примеру своей мамы. В 2004 году она поступила в Школу-студию МХАТ на курс, который вели Дмитрий Брусникин и Роман Козак. На тот момент Каштанова была самой младшей на курсе, ей было всего 15 лет. Свою карьеру в киноиндустрии актриса начала, ещё будучи студенткой второго курса. Её творческий путь начался с эпизодических ролей в телевизионных сериалах.
Софья Каштанова (Фото: скриншот т/с «Полицейский с Рублёвки»)
Софья не стремится делиться подробностями своей личной жизни, предпочитая держать все в секрете. В прессе никогда не освещалась личная жизнь Кашатовой, но ходили слухи о служебном романе актрисы с мужем Марии Машковой, Артемом Семакиным. Поводом для разговоров стали совместные выходы актеров в свет. А после развода Семакина публика ждала объявления о новых отношениях, а может быть, и свадьбе Артема и Софьи, но этого не случилось. Сами же артисты категорически отрицали наличие каких-либо отношений, кроме приятельских.
В 2019 году Софья удивила публику, поделившись в социальных сетях фото первенца. Каштанова тщательно скрывала своё положение и до последнего момента продолжала сниматься в кино. После этого она отправилась в Мексику, где и родила ребёнка. В одном из интервью Каштанова рассказала журналистам, что специально выбрала эту страну для родов. Процесс прошёл по местным принципам медицины — без обезболивания и в специальном акушерском бассейне. Сына актриса назвала Джорджем.
В 2021 году, также умело скрыв беременность, актриса родила дочку Даниэль. После рождения детей Софья решила приоткрыть завесу своей личной жизни, впервые рассказав публике о своем супруге. Её мужем оказался успешный армянский предприниматель Арташес Арутюнов, далёкий от мира кино.
Софья Каштанова (Фото: соцсети)
Прекрасная актерская работа — не единственная деятельность Каштановой. Артистка проявляет глубокий интерес к нутрициологии, дизайну интерьеров и живописи. В 2013 году она провела свою первую персональную выставку, в организации которой ей помогла её мама. Всего была продана 21 картина. Кроме того, Каштанова занимается вокалом и йогой. Последние годы актриса посвящает себя семье и воспитанию детей в Мексике, в связи с чем актерской работы в России стало значительно меньше.
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Детство в солнечной Мексике
Софья Каштанова (Фото: соцсети)
Софья Каштанова появилась на свет в 1987 году в Москве. Её родители — археолог Андрей Антонов и актриса Алла Каштанова. Мать Софьи работала во МХАТе, когда художественным руководителем был Олег Ефремов. Ещё в дошкольном возрасте Софья столкнулась с разводом родителей, и её мать была вынуждена переехать в Мексику в поисках лучшей жизни и забрала с собой дочь.
Школьные годы Каштановой прошли в солнечной Мексике. Софья проявила себя как невероятно одарённая девочка. Она увлекалась латиноамериканскими танцами и конным спортом, изучала испанский и английский языки, а также успешно окончила школу, обучаясь экстерном.
В 2002 году Софья приняла решение вернуться на родину и стать актрисой, по примеру своей мамы. В 2004 году она поступила в Школу-студию МХАТ на курс, который вели Дмитрий Брусникин и Роман Козак. На тот момент Каштанова была самой младшей на курсе, ей было всего 15 лет. Свою карьеру в киноиндустрии актриса начала, ещё будучи студенткой второго курса. Её творческий путь начался с эпизодических ролей в телевизионных сериалах.
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Личная жизнь
Софья Каштанова (Фото: скриншот т/с «Полицейский с Рублёвки»)
Софья не стремится делиться подробностями своей личной жизни, предпочитая держать все в секрете. В прессе никогда не освещалась личная жизнь Кашатовой, но ходили слухи о служебном романе актрисы с мужем Марии Машковой, Артемом Семакиным. Поводом для разговоров стали совместные выходы актеров в свет. А после развода Семакина публика ждала объявления о новых отношениях, а может быть, и свадьбе Артема и Софьи, но этого не случилось. Сами же артисты категорически отрицали наличие каких-либо отношений, кроме приятельских.
В 2019 году Софья удивила публику, поделившись в социальных сетях фото первенца. Каштанова тщательно скрывала своё положение и до последнего момента продолжала сниматься в кино. После этого она отправилась в Мексику, где и родила ребёнка. В одном из интервью Каштанова рассказала журналистам, что специально выбрала эту страну для родов. Процесс прошёл по местным принципам медицины — без обезболивания и в специальном акушерском бассейне. Сына актриса назвала Джорджем.
В 2021 году, также умело скрыв беременность, актриса родила дочку Даниэль. После рождения детей Софья решила приоткрыть завесу своей личной жизни, впервые рассказав публике о своем супруге. Её мужем оказался успешный армянский предприниматель Арташес Арутюнов, далёкий от мира кино.
«Поженились мы в России, причем в тот момент у меня был такой сильный женский эмоциональный фон, что я была готова рвать и метать в адрес отца своего ребенка. Знаю, само это выражение — «отец моего ребенка» — звучит как-то загадочно, но мужем я его публично никогда не называю. Свадьбы у нас не было, мы просто расписались», — цитирует слова актрисы журнал Voice.
Разносторонняя личность
Софья Каштанова (Фото: соцсети)
Прекрасная актерская работа — не единственная деятельность Каштановой. Артистка проявляет глубокий интерес к нутрициологии, дизайну интерьеров и живописи. В 2013 году она провела свою первую персональную выставку, в организации которой ей помогла её мама. Всего была продана 21 картина. Кроме того, Каштанова занимается вокалом и йогой. Последние годы актриса посвящает себя семье и воспитанию детей в Мексике, в связи с чем актерской работы в России стало значительно меньше.
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Елена Генералова