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Тайная жизнь Софьи Каштановой: скрытая беременность, роман с женатым, рождение детей в Мексике и загадочный муж-бизнесмен

Софья Каштанова (Фото: соцсети)

Софья Каштанова (Фото: соцсети)

Софья Каштанова — актриса отечественного кинематографа, больше известная публике как Кристина из сериала «Полицейский с Рублёвки». Артистка уже давно и весьма успешно работает в киноиндустрии, её фильмография насчитывает более сорока пяти работ. Однако в последнее время она стала реже появляться на экранах, и причина тому — личная жизнь актрисы.
О том, как сейчас живет артистка, читайте в материале «Радио 1».

Детство в солнечной Мексике




Софья Каштанова (Фото: соцсети)

Софья Каштанова появилась на свет в 1987 году в Москве. Её родители — археолог Андрей Антонов и актриса Алла Каштанова. Мать Софьи работала во МХАТе, когда художественным руководителем был Олег Ефремов. Ещё в дошкольном возрасте Софья столкнулась с разводом родителей, и её мать была вынуждена переехать в Мексику в поисках лучшей жизни и забрала с собой дочь.

Школьные годы Каштановой прошли в солнечной Мексике. Софья проявила себя как невероятно одарённая девочка. Она увлекалась латиноамериканскими танцами и конным спортом, изучала испанский и английский языки, а также успешно окончила школу, обучаясь экстерном.

В 2002 году Софья приняла решение вернуться на родину и стать актрисой, по примеру своей мамы. В 2004 году она поступила в Школу-студию МХАТ на курс, который вели Дмитрий Брусникин и Роман Козак. На тот момент Каштанова была самой младшей на курсе, ей было всего 15 лет. Свою карьеру в киноиндустрии актриса начала, ещё будучи студенткой второго курса. Её творческий путь начался с эпизодических ролей в телевизионных сериалах.

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Личная жизнь


Софья Каштанова (Фото: скриншот т/с «Полицейский с Рублёвки»)

Софья не стремится делиться подробностями своей личной жизни, предпочитая держать все в секрете. В прессе никогда не освещалась личная жизнь Кашатовой, но ходили слухи о служебном романе актрисы с мужем Марии Машковой, Артемом Семакиным. Поводом для разговоров стали совместные выходы актеров в свет. А после развода Семакина публика ждала объявления о новых отношениях, а может быть, и свадьбе Артема и Софьи, но этого не случилось. Сами же артисты категорически отрицали наличие каких-либо отношений, кроме приятельских.

В 2019 году Софья удивила публику, поделившись в социальных сетях фото первенца. Каштанова тщательно скрывала своё положение и до последнего момента продолжала сниматься в кино. После этого она отправилась в Мексику, где и родила ребёнка. В одном из интервью Каштанова рассказала журналистам, что специально выбрала эту страну для родов. Процесс прошёл по местным принципам медицины — без обезболивания и в специальном акушерском бассейне. Сына актриса назвала Джорджем.

В 2021 году, также умело скрыв беременность, актриса родила дочку Даниэль. После рождения детей Софья решила приоткрыть завесу своей личной жизни, впервые рассказав публике о своем супруге. Её мужем оказался успешный армянский предприниматель Арташес Арутюнов, далёкий от мира кино.

«Поженились мы в России, причем в тот момент у меня был такой сильный женский эмоциональный фон, что я была готова рвать и метать в адрес отца своего ребенка. Знаю, само это выражение — «отец моего ребенка» — звучит как-то загадочно, но мужем я его публично никогда не называю. Свадьбы у нас не было, мы просто расписались», — цитирует слова актрисы журнал Voice.

Разносторонняя личность


Софья Каштанова (Фото: соцсети)

Прекрасная актерская работа — не единственная деятельность Каштановой. Артистка проявляет глубокий интерес к нутрициологии, дизайну интерьеров и живописи. В 2013 году она провела свою первую персональную выставку, в организации которой ей помогла её мама. Всего была продана 21 картина. Кроме того, Каштанова занимается вокалом и йогой. Последние годы актриса посвящает себя семье и воспитанию детей в Мексике, в связи с чем актерской работы в России стало значительно меньше.

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#статьи
«Упала в пропасть»: Юлия Гаврилина продемонстрировала храбрость во время отдыха в Тайланде
28 января 2025, 16:53

Юлия Гаврилина (Фото: соцсети)

22-летняя певица и телеведущая Юлия Гаврилина находится в Тайланде, причем девушка оказалась любительницей экстремального отдыха.
В своем аккаунте в соцсети девушка опубликовала видео, на котором видно, как она совершила прыжок со скалы над Тихим океаном. К ней привязали длинный канат и вытолкнули в пропасть. После прыжка со свободным падением Гаврилина раскачивалась над океаном, как маятник. Слышались крики девушки от испуга и восторга.

Но на этом Юлия не остановилась и полетала на вертолете, получив возможность полюбоваться страной с высоты птичьего полета.

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Прожил 17 лет и ушел к другой: ради кого Валдис Пельш оставил жену? Настоящие причины развода телеведущего
28 января 2025, 16:48

Валдис Пельш (Фото: соцсети)

Известный телеведущий Валдис Пельш променял семнадцать лет крепкого брака на союз со Светланой Акимовой. Подробности — в материале «Радио 1».

Счастье было



Нельзя не сказать, что брак Валдиса с первой женой Ольгой был счастливым. Супруги воспитали дочь Эйжену. Девушка попала в Книгу рекордов Гиннесса как самый молодой дайвер, который совершал погружение у берегов Антарктиды, на тот момент ей было 14,5 лет.

Валдис Пельш (Фото: соцсети)

Между Ольгой и Валдисом никогда не возникало серьёзных конфликтов, причиной расставания стала любовь ведущего к Светлане Акимовой.

До официального развода Валдис уже не жил с первой женой на протяжении долгого времени. Ольга не хотела расторгать с ним брак. Только спустя время бывшие супруги смогли прийти к компромиссу, и Валдис окончательно соединился со своей новой избранницей.


От судьбы не уйдёшь



Светлана и Валдис поженились в 2006 году, они до сих пор вместе, родители четверых детей (дочь Илва и сыновья Михаил, Эйнер и Ивар).

Валдис Пельш с женой Светланой (Фото: соцсети)

Сама Светлана не только следит за домом и воспитывает детей, но и занимается дизайном. Кроме этого, жена Пельша — успешная бизнесвумен. В 2010 году она открыла агентство по подбору домашнего персонала, и ещё основала компанию «МажорДом», которая разрабатывает дизайн формы для домработниц и других работников, поддерживающих порядок в доме, а также осуществляет пошив такой одежды.

Валдис Пельш с женой Светланой и сыном (Фото: соцсети)

Валдис Пельш ни разу не пожалел о том, что он расстался с первой женой и связал жизнь со Светланой.

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Похитил дочь и посадил её без прав за руль: как сейчас живёт Панин* и почему органы опеки могут забрать у него ребёнка
28 января 2025, 16:41

Алексей Панин* (фото: социальные сети)

Алексей Панин* — известный российский актёр, который покинул страну ещё до начала специальной военной операции на Украине. С тех пор его имя не раз всплывало в заголовках скандальных новостей. Артист получил статус иностранного агента, а также оказался под угрозой ареста в России. Как складывается его жизнь сейчас и в какие громкие истории он успел попасть, расскажет «Радио 1».

Не имеет прав


Недавно в Сети появился видеоролик, который вызвал бурную реакцию пользователей. На кадрах 16-летняя дочь Панина* управляет автомобилем, в то время как сам актёр сидит рядом на пассажирском сидении и радостно комментирует происходящее.

«Какое счастье: теперь можно пить пиво, и будет тебя ребенок возить», — говорит он.

Пользователи были возмущены: у девочки ещё даже нет водительских прав, так как она сдала только теоретический экзамен.

Дочь актёра объяснила, что в Калифорнии, где они сейчас находятся, такие поездки возможны, если рядом — взрослый с действующими правами. Однако многих этот аргумент не убедил. В комментариях люди обеспокоены безопасностью девушки, а некоторые даже призвали органы опеки обратить внимание на ситуацию, посчитав её примером безответственного родительства.

Алексей Панин*


Панина* считают одной из самых провокационных фигур отечественного кино. Его имя часто оказывается в центре скандалов из-за эпатажного поведения. Например, он привлекал внимание публичным обнажением и шокирующими признаниями. После критики российских властей и нелестных высказываний о соотечественниках, которых он назвал «закомплексованными», актёр был вынужден уехать за границу.

Однако и за рубежом актёр продолжил попадать в неприятности. Его задержали в Эстонии, а затем он перебрался в США. Там, по слухам, он устраивал выступления для эмигрантов и даже брал с собой несовершеннолетнюю дочь в бары.

Алексей* родился в интеллигентной семье 10 сентября 1977 года в Москве. Его мать работала редактором, отец — инженером. С детства он увлекался театром и спортом, но в школе часто сталкивался с трудностями, из-за чего сменил множество учебных заведений. Попытки учиться в ГИТИСе также были неудачными — его отчисляли трижды. Тем не менее, Панин* сумел стать популярным актёром, благодаря ролям в фильмах «ДМБ» и и «Романовы.
Венценосная семья».

Алексей Панин* в фильме «Жмурки» (фото: социальные сети)

Личная жизнь актёра


Алексей Панин* больше запомнился публике своими скандалами и эпатажным поведением, чем актёрскими достижениями. В начале карьеры он активно снимался в успешных фильмах, чаще всего исполняя роли военных и бандитов. С 2000 по 2006 годы Панин* появился более чем в 50 кинокартинах, но позже стал соглашаться на низкобюджетные проекты и второстепенные роли.

На съёмочных площадках он прославился сложным характером. Режиссёры жаловались на его скандальное поведение, а однажды актер даже вступил в драку с режиссёром Фёдором Поповым.

Личная жизнь артиста также постоянно оказывалась в центре внимания. В молодости он встречался с коллегами по кино, такими как Любовь Зайцева, Екатерина Шпица и Марина Александрова, но эти романы были недолговечными. Самым громким оказался его роман с Юлией Юдинцевой, которая родила ему дочь Анну. Борьба за опеку над девочкой сопровождалась скандалами, но в итоге Панин* получил право на воспитание и вместе с дочерью уехал за границу.

Кроме Анны, у Панина* есть ещё две дочери — Мария и София, рождённые от разных женщин. Также известно о его четвёртой дочери, которая воспитывается другим мужчиной.

Алексей* был женат дважды. Его брак с Людмилой Григорьевой продлился менее года, а в 2020 году он женился на блогере Еве Тарлакян, с которой познакомился за границей.

Экстравагантность актёра проявляется и в его увлечениях. Он шокировал публику своей любви к женским чулкам и интересу к зоофильским видео.

Алексей Панин* с женой Евой Тарлакян (фото: социальные сети)

Украл собственную дочь


В 2015 году судебное разбирательство между Алексеем Паниным* и моделью Юлией Юдинцевой за опеку над их дочерью длилось уже несколько лет. Конфликт дошёл до того, что стороны начали выяснять отношения в прямом эфире одного из телешоу.

Панин* обвинял бывшую супругу в том, что она препятствует его общению с ребёнком. Однако вскоре после этого инцидента актёр устроил погоню за полицейским кортежем, протаранил шлагбаум и в результате оказался на 10 суток в изоляторе.

После выхода из СИЗО актёр пошёл на крайние меры — он фактически похитил свою дочь Анну, подкараулив её возле школы. Несмотря на это, девочка несколько раз возвращалась к матери. Конфликт продолжал набирать обороты, и однажды артист даже устроил драку с адвокатом Юдинцевой. В итоге суд оставил ребёнка с отцом, ссылаясь на желание самой Анны.

«У нас не было отношений, как у мамы с дочкой. Папа был часто на гастролях, со мной всё время была бабушка, которая меня воспитала. Маму я ни в чём не виню. Так получилось. Другого выбора не было: папа с мамой не могли быть вместе, просто люди друг другу не подходят. Мне пришлось выбирать. Мне всегда было комфортно с бабушкой и папой», — поделилась Анна в интервью Ксении Собчак.

Алексей Панин* с дочкой Анной (фото: социальные сети)

Поведение Панина* часто вызывало общественное возмущение. Актёр открыто признавался, что ходит дома нагишом на глазах у ребёнка.

«Ну и что, что я хожу перед дочерью без трусов? Что плохого в обнаженном человеческом теле? Заниматься сексом при детях — нехорошо, а человеческое тело — это нормально», — сказал он.

Скандал с участием собаки


Во время судебного разбирательства по делу о опеке над дочерью Панина* в Сети появилось скандальное видео, на котором, предположительно, актёр совершает интимные действия с собакой. Дочке актера это видео отправили ее одноклассники. Более того, из-за этого скандала над девочкой начали издеваться. Однако сама девочка утверждала, что не обижается на отца за его поведение.

«Я не злилась на папу, я злилась на людей. На злых детей и их родителей, которые их против меня науськивали из-за моего папы. Это обидно, потому что несправедливо: я ведь ничего не сделала», — прокомментировала она.

Анна также высказывала сомнения, что на видео изображён именно её отец, так как на теле мужчины не было татуировок, которые есть у Панина*. Актёр же уверен, что ролик был снят его бывшей супругой с целью подорвать его репутацию и повлиять на решение суда в её пользу.

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Жизнь в США и Испании


После некоторых лет, проведённых в США, Алексей* продолжал вести экстравагантный образ жизни, регулярно посещая бары и выпивая с другими эмигрантами. На опубликованных в соцсетях фотографиях можно было увидеть, как Анна вынуждена разделять досуг с отцом.

Также Панин* не стеснялся посещать нудистские пляжи, отказываясь от обычных.

«Последите лет 25, я бываю только на нудистских пляжах, и я искренне не понимаю, для чего нужно снять с себя одну одежду, чтобы потом надеть другую и лезть в воду. Потом еще в мокрых тряпках валяться на песке. Хоть убей, не понимаю. Да и вообще голым приятнее!», — рассказал он.

В 2023 году актёр и его дочь переехали из Америки в Испанию, где, по словам Панина*, отношения с дочерью наладились. Однако Анна утверждала, что её жизнь с отцом по-прежнему полна неопределённости. Она переживала из-за алкоголизма отца.

«Мне не нравится то, что папа пьет. Когда он выпивает — это немного другой человек. Я агрессивно отношусь к нему. Но я не могу сказать, что запои. Почему он пьет? Может быть, его что-то грызет, ему стыдно? Он пытается убежать от себя», — отметила девочка.

Анна Панина (фото: социальные сети)

Кроме того, Анна не могла понять, что её ожидает в будущем. Такая неопределённость сильно влияла на её психику.

«Неизвестно, что будет дальше. У нас жизнь на иголках. Ничего не предвещает беды — и тут бабац. Какое-то событие — и вы уже куда-то едете. Я не чувствую себя в безопасности. Мне не хватает примкнуться куда-то», — рассказала дочь актёра.

Несмотря на трудности в отношениях с отцом и критику в социальных сетях, Анна не стеснялась Панина* и не обращала внимания на негативные высказывания со стороны хейтеров.

«Я рада, что у меня он такой — он показывает, что у всех есть свои увлечения, желания, мнения. Нет такого, что я его стыжусь. Есть люди, которые не понимают этого, думают, что папа псих или у него поехала крыша — но по мне всё нормально», — сказала она.

* — Признан иностранным агентом на территории РФ, внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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#сша
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#дети
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#конфликт
#актёр
#скандал
#отец
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«Повод для игристого»: Анастасия Грибова добилась развода с Федором Федотовым
Жена актера Федора Федотова смогла добиться развода после года разборок
28 января 2025, 16:28

Анастасия Грибова и Федор Федотов (Фото: соцсети)

В декабре 2023 года актриса Анастасия Грибова ушла от мужа актера Федора Федотова и подала на развод. Только 27 января 2025 года суд официально расторг их брак.
«Есть повод выпить игристого! Я обняла юриста и расплакалась. Все. Все, ребята. Этот день принес освобождение. Друзья, спасибо каждому за поддержку весь этот сложнейший год», — написала Анастасия в своем аккаунте в соцсети.

Ранее Федорова рассказывала, что ушла от мужа после долгих лет издевательств с его стороны. По ее словам, Федоров оказался настоящим абьюзером. Трехлетняя дочь живет с матерью. Женщина не запрещает видеться малышке с отцом, он в свою очередь часто проводит с девочкой выходные.

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#женщина
#выходные
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Почему, узнав о содержании завещания Ширвиндта, его внук решил обратиться в суд? Какую ошибку совершил актёр?
28 января 2025, 16:11

Александр Ширвиндт (Фото: кадр из программы «Ты не поверишь!»)

В 2024 году мир потерял легендарного актера Александра Ширвиндта, который скончался на 90-м году жизни после долгой борьбы с болезнью. Он оставил значительное наследие в отечественном кино и театре, а также подготовил завещание для своих близких.
Однако недавно выяснилось, что в этом завещании была допущена серьезная ошибка. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Хозяйка коровы

Великолепный актер на протяжении более 65 лет был верен своей жене, архитектору Наталье Белоусовой.

Их история началась в подмосковном поселке НИЛ, где Александр, будучи ценителем свежего молока, познакомился с Натальей, хозяйкой коровы. Это знакомство привело к их браку в 1957 году и переезду в знаменитый дом на Котельнической набережной. В 1958 году у них родился единственный сын Михаил.

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Творческое наследие

Михаил Ширвиндт не проявлял прилежности в учебе, был отчислен из двух учебных заведений, но позже успешно окончил Театральное училище имени Щукина.

Начав свою карьеру на сцене театра «Сатирикон», он вскоре переключился на телевидение, став продюсером известных программ, таких как «Я и моя собака», «Хочу знать» и «Лотто-Миллион».

Несмотря на это, у него есть и актерские роли в кино и сериалах. Его успехи радовали Александра Ширвиндта, который видел в сыне свое творческое наследие.

Ошибка молодости

Михаил Ширвиндт был женат трижды. Его первой супругой стала Елена, с которой он расписался в 1979 году. В 1981 году у них родился сын Андрей, имя которого выбрали в честь актера Андрея Миронова, ставшего его крестным.

Несмотря на творческую среду, Андрей не продолжил династию и выбрал карьеру юриста. Он достиг успеха, став доцентом кафедры гражданского права в МГУ, кандидатом юридических наук и профессором в Российской школе частного права. Кроме того, он счастливо женат и воспитывает троих дочерей: Анастасию, Эллу и Ирину.

Брак Михаила и Елены оказался недолговечным, они вскоре развелись. Сам Михаил позже охарактеризовал этот союз как «ошибку молодости».


Михаил Ширвиндт (Фото: соцсети)

Вторая жена

Работая в театре «Сатирикон», Михаил встретил актрису Татьяну Морозову, ставшую его второй женой. Их брак продлился около 30 лет и считался крепким и гармоничным. Татьяна оставила свою актерскую карьеру, чтобы стать помощницей Михаила на телевидении и участвовала в создании программ, благодаря которым он стал известен широкой аудитории.

В 1986 году у них родилась дочь Александра, которая выбрала профессию искусствоведа и посвятила свою жизнь искусству. В 2020 году у Александры появились близнецы Семен и Матвей.

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Любовница

В 2019 году Михаил вновь развелся и женился в третий раз на журналистке Анастасии Пономаревой, которая младше него на 32 года. Общественность восприняла этот союз с критикой, подозревая, что их отношения начались еще во время брака Михаила с Татьяной.

Однако сам Ширвиндт опроверг эти слухи. В 2020 году у пары родился сын, которого назвали в честь отца — Михаилом.

Утопал в зелени и цветах

В последние годы своей жизни Александр Ширвиндт сталкивался с серьезными проблемами со здоровьем и проходил лечение в больницах.

В 2020 году он перенес коронавирус, который привел к осложнениям в виде пневмонии. В 2022 году у актера была диагностирована стенокардия, а Новый 2024 год он встретил в больничной палате. К сожалению, 15 марта 2024 года, из-за осложнений, связанных с сердцем, он скончался в возрасте 89 лет.

Легендарный актер обладал значительным имуществом как в Москве, так и в Подмосковье. В его собственности находились: небольшая комната площадью 14 квадратных метров, земельный участок площадью 1300 квадратных метров и две квартиры. Одна из них, площадью 69,2 квадратных метра, была разделена пополам с супругой, а другая, более просторная, занимала 116,1 квадратного метра.

Его жена, Наталья Белоусова, с которой он был в браке с 1957 года, также владела недвижимостью. Ей принадлежал уютный дом в Подмосковье площадью 82 квадратных метра и большой участок земли площадью 4200 квадратных метров. Супруги жили то в московской квартире, то в Подмосковье. Их квартира в Москве располагалась в знаменитой высотке на Котельнической набережной и имела прекрасный вид на Москву-реку, а большой балкон летом утопал в зелени и цветах.

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Ошибка в завещании

В завещании народного артиста Александра Ширвиндта указаны его сын, вдова и внуки. Однако после его обнародования возникло судебное разбирательство из-за ошибки в дате рождения старшего внука, Андрея Михайловича Ширвиндта. Чтобы исправить неточность и подтвердить свое право на наследство, Андрей подал иск в Пресненский суд Москвы.

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#статьи
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#квартиры
#актёр
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#сын
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«Я думала ей 55»: Айза высказалась о внешности молодой жены Евгения Петросяна
Айза удивилась, что Татьяне Брухуновой всего 35 лет
28 января 2025, 15:33

Татьяна Брухунова (фото: соцсети)

Айза-Лилуна была удивлена факту из биографии супруги юмориста Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой. Блогер изумилась, узнав, что ей всего 35 лет.
Айза была убеждена, что Татьяна намного старше её, поскольку выглядит не на свой возраст.

«Узнала, что жене Петросяна 35 лет, а Петросяну 79. Не-не! Я даже не про разницу в возрасте. У меня у самой любимый, которому 30. Я просто не знала, что она младше меня аж на 5 лет. Просто она выглядит прям правда взросло», – поделилась блогер в своём Telegram-канале.
В ходе обсуждения этого вопроса с подписчиками в комментариях Лилуна уточнила, что была уверена, что Брухуновой 55 лет. При этом Петросян, по её словам, выглядит, наоборот, моложе своих лет.

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#блогер
#шоу-бизнес
#соцсети
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«Врачи ошибались»: Винер и Утяшева вспомнили об упущенном «золоте» Олимпиады
28 января 2025, 15:32

Ляйсан Утяшева (Фото: соцсети)

Ляйсан Утяшева, известная в прошлом российская гимнастка, имела все шансы победить на Олимпиаде. К сожалению, этого не случилось и, как выяснилось, не в последнюю очередь по вине врачей.
Спортивная карьера Ляйсан закончилась в 2006 году, когда спортсменке едва исполнился 21 год, напоминает «Экспресс-газета». У нынешней супруги Павла Воли был все шансы победить на Олимпиаде, но этого, увы, не случилось. В 2002 году у нее произошел серьезный перелом. После нескольких операций спортсменка восстановилась, но в 2006 году проблема со здоровьем не дала возможности продолжать спортивную карьеру.

Для Утяшевой это стало большим ударом, и тема гимнастики до сих пор причиняет ей боль. Работавшая с Ляйсан Ирина Винер с сожалением вспоминает историю своей подопечной и считает, что проблемы можно было бы избежать.

«Врачи делают ошибки колоссальные. Вот, например, Утяшева. Мне все врачи говорили: “Ой, она филонит”. А я вижу, что она идет по дороге и хромает. Я говорю: “Она действительно что-то имеет?” — “Нет, ничего не имеет”. [Так было] пока я не уехала в Германию, не отвезла ее в самую дорогую клинику и не сделала ей полное обследование. Оказалось, что у нее кость разошлась на ноге», — вспоминает Винер.

С годами Ляйсан Утяшева нашла себя в других направлениях, она развивает собственные проекты. Спорт остался в ее жизни в любительском формате.

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«Шутки кончились»: Настя Ивлеева вновь предстала перед подписчиками с тёмным цветом волос
28 января 2025, 15:30

Анастасия Ивлеева (фото: соцсети)

Блогер Анастасия Ивлеева после публикации фотографии в образе блондинки вновь предстала перед подписчиками брюнеткой. Новые фотографии она опубликовала в своих соцсетях.
Знаменитость на снимках позирует в чёрном облегающем мини-платье, а причёска прежняя, как до недавней фотосессии в блонде.

Ивлеева подписала пост словами: «Шутки кончились». Вероятно, на фото со светлыми волосами она надела парик и просто пошутила над возвращением блонда.

Однако возвращение Анастасии с прежней причёской порадовало её бывшую стилистку Ксюшу Смо, которая поблагодарила знаменитость за оставленный чёрный цвет, который ей больше идёт.

А вот остальные подписчики были рады предыдущему посту со светлыми волосами, который Ивлеева сопроводила такой же лаконичной подписью: «Скучали по мне?». Они отмечают, что блонд ей идёт больше.

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«Выбрала нелегалов вместо Америки»: Селену Гомес требуют депортировать из США
28 января 2025, 15:12

Селена Гомес (фото: соцсети)

Певицу Селену Гомес требуют депортировать из США после видеообращения к мексиканскому народу, попавшему под новый указ президента США Дональда Трампа.
Накануне в соцсетях Гомес опубликовала видео, на котором со слезами на глазах обращается к мексиканцам, которых массово депортируют из США после указа президента. Сама звезда имеет мексиканские корни – её бабушка и дедушка по линии отца сбежали из Мексики в поисках лучшей жизни.

При этом видео оценили далеко не все. Пользователи заявили, что оно выглядит неестественно и даже нелепо. Усиливает этот эффект тот факт, что Гомес недавно стала одной из богатейших женщин в сфере американского шоу-бизнеса, поэтому она понятия не имеет, как живет простой народ. Теперь же и саму звезду предложили депортировать из страны.

Одним из первых об этом заговорил кандидат в Сенат. Его мысль была поддержана пользователями, поэтому по сети распространяются посты к призывом выдворить Гомес из США. Люди говорят, что она сделала свой выбор, встав на сторону нелегальных мигрантов, а не Америки.

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