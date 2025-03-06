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Роман с Шаляпиным, обида на Чурикову и мечта выйти замуж: где в настоящее время находится певица Елена Терлеева?

Елена Терлеева (Фото: ВКонтакте @terleevaelena)

Елена Терлеева (Фото: ВКонтакте @terleevaelena)

Российская певица Елена Терлеева стала известной благодаря участию в проекте «Фабрика звезд — 2».
Однако в последнее время её можно редко увидеть на публике. Подробнее, что сейчас происходит в жизни Елены, читайте в материале «Радио 1».

Биография

Елена Терлеева, родившаяся 6 марта 1985 года в семье военного и учительницы музыки, начала свою музыкальную карьеру в детстве, участвуя в конкурсах.

В 2003 году она стала участницей «Фабрики звезд — 2», заняв второе место, хотя зрительское голосование показало её лидерство.

После успешного хита «Солнце» в 2007 году, который принес ей популярность, она выпустила еще один хит «Люби меня» в 2008 году, но затем ушла из поп-музыки, решив заняться джазом. В 2023 году Терлеева выпустила новый трек «На твоих губах». Сейчас она продолжает выступать и записывать новые композиции.

Ссора Терлеевой и Чуриковой

В январе 2023 года телеведущая Яна Чурикова высказала мнение, что судьба Елены Терлеевой стала для нее значительной личной трагедией. В беседе с композитором Игорем Николаевым она отметила, насколько зрители ценили певицу.

«На мой взгляд, одна из самых больших личных трагедий "Фабрики звезд — 2" — Лена Терлеева», — сказала Чурикова в авторском шоу «Фабрика с Яной Чу».

Артистка остро отреагировала на высказывания телеведущей. В своих социальных сетях Терлеева разместила пост, в котором выразила недовольство словами Чуриковой и обвинила ее в распространении дезинформации.

«Ценить артиста нужно за его мастерство, а не за его популярность! Очень жаль, что в погоне за своими мелкими меркантильными интересами Яна Чурикова потеряла человечность и моральные принципы. <...> Мне пришлось написать этот пост, потому что Яна Чурикова дезинформировала аудиторию на своем YouTube-канале», — подчеркнула звезда.

После этого на телеведущую обрушилась волна негодования со стороны поклонников певицы. Чурикова была вынуждена опубликовать пост, в котором призвала обратить внимание на то, что именно она сказала в ролике. Телеведущая отметила, что относится к Терлеевой с уважением.

«Я не обижала. Человек обиделся. Чувствуете разницу?» — оправдывалась Чурикова.

Личная жизнь

Личная жизнь певицы всегда оставалась в тени, она предпочитает не делиться информацией о своих отношениях. В 2000-х годах ей приписывали роман с Прохором Шаляпиным, что стало темой обсуждений после совместной записи песни «Между мною и тобою». В СМИ даже сообщалось о возможной свадьбе артистов, однако позже выяснилось, что Прохор женился на Ларисе Копенкиной.

На данный момент Терлеева не замужем. В одном из интервью 38-летняя певица поделилась, что ищет партнёра, который будет старше и мудрее её. Она также призналась, что мечтает о семье и детях, но не спешит с этим вопросом. В своих социальных сетях артистка часто публикует фотографии с мамой.

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#жизнь
#певица
DJ SMASH впервые показал лицо годовалого сына – фото
06 марта 2025, 11:09

Андрей Ширман и Анастасия Кривошеева (фото: Instagram* @djsmash)

У Андрея Ширмана, более известного под псевдонимом DJ SMASH, в прошлом году родился сын. 42-летний музыкант впервые показал ребёнка, которому исполнился один год.
Артист счастлив в браке с моделью Анастасией Кривошеевой, с которой он начал встречаться в 2011 году. Они познакомились на борту самолёта и долгое время урывками виделись в разных странах. Влюблённые несколько раз расставались, но затем поняли, что не могут жить друг без друга и поженились. В браке родились двое детей – дочь Серафима и сын Михаил.

Андрей Ширман и Анастасия Кривошеева с сыном (фото: Instagram* @djsmash)

DJ SMASH не показывал в соцсетях сына. Однако решился сделать это, когда мальчику исполнился один год. В честь праздника супруги установили дома фотозону с надувными шарами. Мальчику вручили игрушечный автомобиль в ретро-стиле. Также на фото попала 4-летняя сестрёнка именинника.

«Михаилу Ширману сегодня исполнился год! Можно теперь и вам его показать во всей красе! Ну что, на кого похож? Ждём ваш ответ! Сынуля, мы тебя очень любим! Рады за тебя, что у тебя такие классные родители. Расти большой, умный и здоровый», – написал исполнитель.
Фото: Instagram* @djsmash

В комментариях большинство подписчиков указали, что мальчик похож на отца.

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*запрещён в РФ
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Елена Перминова впервые после развода с олигархом появилась на публике в обнимку с молодым манекенщиком
06 марта 2025, 10:46

Елена Перминова (фото: Telegram @lenaperminova_official)

Елена Перминова вышла в свет с новым бойфрендом. С молодым Тарасом Романовым модель посетила гала-ужин в Лувре.
В Париже в рамках Недели моды состоялся гала-ужин, который посетили многие знаменитости – Кира Найтли, Наоми Кэмпбелл, Джиджи Хадид и многие другие. Елена Перминова появилась на мероприятии в компании молодого манекенщика.

Бывшая супруга миллиардера Александра Лебедева выглядела элегантно. 38-летняя модель сделала макияж с акцентом на глаза и губы, а также завила волосы в «голливудском» стиле. Она надела облегающее платье шоколадного оттенка с обнажённым плечом и асимметричным декольте.

Перминова чувствовала себя комфортно и расслаблено, обнимаясь с 28-летним Романовым.

Спутник Елены профессионально занимается модельным бизнесом и сотрудничает с агентствами Нью-Йорка, Парижа и Милана.

В прошлом году Перминова разорвала отношения с олигархом Александром Лебедевым, с которым прожила вместе 19 лет. У пары есть четверо детей. Елена не раскрыла причину разрыва, однако заверила, что с бывшим избранником поддерживает хорошие отношения.

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Лолита снялась в праздничном выпуске шоу «Суперстар!» и станет ведущей его нового сезона
06 марта 2025, 10:33

Лолита (фото: Telegram @lolitamilyavskaya)

На этой неделе выйдет праздничный выпуск музыкального телешоу «Суперстар!», в котором снялась Лолита Милявская. Певица с иронией обратилась к недоброжелателям.
Артистка серьёзно пострадала от участия в скандальной «голой вечеринке» Насти Ивлеевой, которая прошла в декабре 2023 года. С тех пор концерты Лолиты то и дело срываются, а её карьера оказалась под угрозой.

Однако сегодня стало известно, что исполнительница хита «На Титанике» появится на телевидении в роли члена жюри популярного вокального шоу «Суперстар!».

В течение четырёх сезонов шоу Лолита была его ведущей, но затем её внезапно заменила Наташа Королёва. Тогда многие пользователи сети подумали, что руководство НТВ решило окончательно отказаться от услуг Милявской.

«Люди привыкли строить плохие теории, им это нравится. Я не буду оправдываться. Могу только расстроить этих людей – я буду в жюри в праздничном выпуске «Суперстар!», который выйдет в эфир 8 марта» – заявила Лолита в беседе с VOICE.
После Лолита иронично высказалась в адрес злопыхателей. Она заверила их, что в мае стартует новый сезон музыкального шоу, ведущей которого вновь станет она.

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#музыка
#программа
#съёмки
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Юная Камила Валиева подогрела слухи о романе с 31-летним Никитой Нестеровым – кажется, всё серьёзно
Камила Валиева подогрела слухи о романе с 31-летним Никитой Нестеровым
06 марта 2025, 10:15

Камила Валиева (фото: Telegram @kamilavalieva26official)

Уже около месяца в сети обсуждают предполагаемый роман 18-летней Камилы Валиевой с хоккеистом, который на 13 лет старше неё. Сначала пара вместе отпраздновала День всех влюблённых, а накануне фигуристка посетила матч между командами ЦСКА и СКА и поддержала 31-летнего Никиту Нестерова.
Папарацци засняли Валиеву на трибуне ледовой арены. Она был в чёрной водолазке и белом шерстяном пальто. Образ спортсменка дополнила аккуратной причёской и макияжем с акцентом на глаза. На снимке Камила не выглядит счастливой, поскольку команда Нестерова потерпела поражение. Говорят, что ледовую арену фигуристка покинула позже остальных и в компании хоккеиста.

Валиева пока никак не комментирует отношения со спортсменом, который ранее со скандалом развёлся и имеет двоих детей. В 2015 году Нестеров взял в жёны дочь владельца горнолыжного курорта «Солнечная долина» Екатерину Сиротину. Спустя шесть лет брак распался, а в 2022 году суд арестовал часть имущества хоккеиста из-за долгов по алиментам.

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«Оставьте бабушку в покое»: Джигурда заявил о святости Пугачевой
Джигурда вступился за Пугачеву
06 марта 2025, 09:50

Алла Пугачёва (Фото: Instagram** @alla_orfey)

Актер Никита Джигурда призвал россиян прекратить осуждать Аллу Пугачеву, которая покинула страну после начала спецоперации, и назвал ее святой по сравнению с другими артистами, предавшими родину.
По словам Джигурды, Пугачева является исключением из тех артистов, которые уехали за границу и поливают оттуда грязью собственную родину.

«По сравнению с тем, что говорят в адрес нашей страны Невзоров*, Макаревич* или тот же Борис Гребенщиков*, она святая. Оставьте бабушку в покое. Я категорический противник [того], чтобы Пугачеву наказывали», — заявил Джигурда в беседе с NEWS.ru.

Он также выразил мнение, что некоторые российские артисты получали западные гранты за критику страны. Однако отметил, что Пугачевой это не нужно.

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*внесены Минюстом РФ в список иноагентов

****запрещён в РФ
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