Роман с Шаляпиным, обида на Чурикову и мечта выйти замуж: где в настоящее время находится певица Елена Терлеева?

Уже около месяца в сети обсуждают предполагаемый роман 18-летней Камилы Валиевой с хоккеистом, который на 13 лет старше неё. Сначала пара вместе отпраздновала День всех влюблённых, а накануне фигуристка посетила матч между командами ЦСКА и СКА и поддержала 31-летнего Никиту Нестерова.