Роман с Шаляпиным, обида на Чурикову и мечта выйти замуж: где в настоящее время находится певица Елена Терлеева?

Елена Терлеева (Фото: ВКонтакте @terleevaelena)
Российская певица Елена Терлеева стала известной благодаря участию в проекте «Фабрика звезд — 2».
Однако в последнее время её можно редко увидеть на публике. Подробнее, что сейчас происходит в жизни Елены, читайте в материале «Радио 1».
В 2003 году она стала участницей «Фабрики звезд — 2», заняв второе место, хотя зрительское голосование показало её лидерство.
После успешного хита «Солнце» в 2007 году, который принес ей популярность, она выпустила еще один хит «Люби меня» в 2008 году, но затем ушла из поп-музыки, решив заняться джазом. В 2023 году Терлеева выпустила новый трек «На твоих губах». Сейчас она продолжает выступать и записывать новые композиции.
Артистка остро отреагировала на высказывания телеведущей. В своих социальных сетях Терлеева разместила пост, в котором выразила недовольство словами Чуриковой и обвинила ее в распространении дезинформации.
После этого на телеведущую обрушилась волна негодования со стороны поклонников певицы. Чурикова была вынуждена опубликовать пост, в котором призвала обратить внимание на то, что именно она сказала в ролике. Телеведущая отметила, что относится к Терлеевой с уважением.
На данный момент Терлеева не замужем. В одном из интервью 38-летняя певица поделилась, что ищет партнёра, который будет старше и мудрее её. Она также призналась, что мечтает о семье и детях, но не спешит с этим вопросом. В своих социальных сетях артистка часто публикует фотографии с мамой.
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БиографияЕлена Терлеева, родившаяся 6 марта 1985 года в семье военного и учительницы музыки, начала свою музыкальную карьеру в детстве, участвуя в конкурсах.
В 2003 году она стала участницей «Фабрики звезд — 2», заняв второе место, хотя зрительское голосование показало её лидерство.
После успешного хита «Солнце» в 2007 году, который принес ей популярность, она выпустила еще один хит «Люби меня» в 2008 году, но затем ушла из поп-музыки, решив заняться джазом. В 2023 году Терлеева выпустила новый трек «На твоих губах». Сейчас она продолжает выступать и записывать новые композиции.
Ссора Терлеевой и ЧуриковойВ январе 2023 года телеведущая Яна Чурикова высказала мнение, что судьба Елены Терлеевой стала для нее значительной личной трагедией. В беседе с композитором Игорем Николаевым она отметила, насколько зрители ценили певицу.
«На мой взгляд, одна из самых больших личных трагедий "Фабрики звезд — 2" — Лена Терлеева», — сказала Чурикова в авторском шоу «Фабрика с Яной Чу».
Артистка остро отреагировала на высказывания телеведущей. В своих социальных сетях Терлеева разместила пост, в котором выразила недовольство словами Чуриковой и обвинила ее в распространении дезинформации.
«Ценить артиста нужно за его мастерство, а не за его популярность! Очень жаль, что в погоне за своими мелкими меркантильными интересами Яна Чурикова потеряла человечность и моральные принципы. <...> Мне пришлось написать этот пост, потому что Яна Чурикова дезинформировала аудиторию на своем YouTube-канале», — подчеркнула звезда.
После этого на телеведущую обрушилась волна негодования со стороны поклонников певицы. Чурикова была вынуждена опубликовать пост, в котором призвала обратить внимание на то, что именно она сказала в ролике. Телеведущая отметила, что относится к Терлеевой с уважением.
«Я не обижала. Человек обиделся. Чувствуете разницу?» — оправдывалась Чурикова.
Личная жизньЛичная жизнь певицы всегда оставалась в тени, она предпочитает не делиться информацией о своих отношениях. В 2000-х годах ей приписывали роман с Прохором Шаляпиным, что стало темой обсуждений после совместной записи песни «Между мною и тобою». В СМИ даже сообщалось о возможной свадьбе артистов, однако позже выяснилось, что Прохор женился на Ларисе Копенкиной.
На данный момент Терлеева не замужем. В одном из интервью 38-летняя певица поделилась, что ищет партнёра, который будет старше и мудрее её. Она также призналась, что мечтает о семье и детях, но не спешит с этим вопросом. В своих социальных сетях артистка часто публикует фотографии с мамой.
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Дарья Осипова