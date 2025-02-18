«Мам, я жду такси»: Сергей Зверев о гибели племянника на службе

Сергей Зверев (Фото: Instagram*/zverevsuperstar)
Племянник артиста Сергея Зверева погиб на службе, пишет StarHit, ссылаясь на знаменитого стилиста. Трагедия произошла 13 февраля. Как уточнил Зверев, Андрею уже оформили отпуск, на руках были и билеты, однако бойца попросили сходить на несколько дней на позицию.
«Уже билет купил, ему подписали рапорт. За несколько дней до этого ему сказали: «Андрей, ты же скоро в отпуск. Сходи на несколько дней на позицию еще раз». Андрюша согласился. 8 февраля, перед тем как отправиться на позицию, он позвонил домой. «Мам, я жду такси, которое довезет меня до ребят. Потом я пойду на позицию, а 14-го меня заберут, и я сразу поеду домой. Скоро увидимся». Ничего не предвещало беды» — сказал Зверев.Собеседник очень волнуется за сестру, поскольку она переживает «страшный удар». Родственники подчеркнули, что погибший мечтал создать семью и жениться.
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