Роман со звездой «Султана моего сердца», измена мужу и съемки в порно: что известно об Александре Никифоровой

Виталий Владасович Грачев, известный как Витас, — российский певец, автор песен и актер, прославившийся исполнением композиций фальцетом. В нулевые годы он был на пике популярности, а его уникальный голос завораживал слушателей. Однако сегодня о нем почти не слышно. 19 февраля артисту исполняется 46 лет. Как сложилась его судьба и чем он занимается в настоящее время, расскажет сайт «Радио 1».