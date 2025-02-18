Роман со звездой «Султана моего сердца», измена мужу и съемки в порно: что известно об Александре Никифоровой

Александра Никифорова (фото: Instagram* / @alexandra_nikiforova_official)
Александра Никифорова, сыгравшая главные роли в сериалах «Султан моего сердца» и «Анна-детективъ», стала объектом обсуждения не только благодаря своим работам в кино. Скандальный развод актрисы привлёк внимание публики, особенно после заявления её бывшего мужа о том, что актриса когда-то снималась в порно. Подробнее об этом расскажет «Радио 1».
Детство и юность Александры Никифоровой
Александра Никифорова родилась 16 февраля 1993 года в Севастополе, в доме, который во время войны служил убежищем, а позже был перестроен и стал родовым гнездом её семьи. С детства она знала историю города, его памятники и мемориалы.
Её родители в итоге развелись, мать после развода снова вышла замуж за военного связиста.
Были в семье и творческие люди — тётя Александры блистала на сцене Театра Черноморского флота, вдохновив маленькую Сашу на актёрскую карьеру.
В 7 лет Никифорова начала играть в школьных спектаклях, в 15 стала актрисой Севастопольского ТЮЗа, а затем присоединилась к студии «Психо Дель Арт», где впервые оказалась на съёмочной площадке.
Александра Никифорова (фото: Instagram* / @alexandra_nikiforova_official)
В 2010 году она победила в конкурсе «Ум + красота = студент» и получила грант на обучение в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов. Поступить решила на актёрский, но вскоре перевелась на филологический, а затем и вовсе отчислилась.
«Бесконечные метания — а моё ли это, может быть, я занимаю чьё-то место? И мне захотелось попробовать что-то другое», — сказала актриса.
Позже Никифорова пыталась поступить в РГИСИ, но учёбу прервала из-за переезда в Москву, где продолжила образование в Высшем театральном училище им. Щепкина.
«Я шла к профессии семь лет, через три вуза и два города» — отметила девушка.
Карьера актрисы
Александра Никифорова с ранних лет ориентировалась именно на кинематограф, а не на театр. Уже в 2008 году она дебютировала в фильме «Трое с площади Карронад», а в студенчестве успела сняться в ряде проектов, включая «Русский характер» и «Доктора Рихтера».
Прорывом стала главная роль в исторической драме «Султан моего сердца», ради которой актриса полгода жила в Турции и учила язык. Сериал принес ей популярность не только в России, но и за рубежом.
«Нам с Али очень повезло, продюсеры подарили полтора месяца репетиций, скорее даже тренингов с преподавателем актёрского мастерства, за время которых мы смогли привыкнуть друг к другу, научились выстраивать партнёрские отношения. Ну, разве что мне приходилось каждое утро говорить комплименты про бороду Али. И сцена первого поцелуя далась сложно», — призналась актриса.
Александра Никифорова и Али Эрсан Дуру (фото: Instagram* / @alexandra_nikiforova_official)
В 2016 году Никифорова сыграла главную роль в «Анне-детективъ», полностью погрузившись в атмосферу XIX века. В 2020 году вышло продолжение.
Среди других заметных работ — историческая драма «Годунов» (2019), мелодрама «Давай найдём друг друга» (2020), где съёмки проходили в родном для неё Севастополе, и психологический триллер «Тихие воды» (2022), для которого актриса вместе с психологом изучала природу панических атак.
В 2023 году Никифорова исполнила роль врача в «Докторе Краснове», а в 2024-м сыграла учительницу, оказавшуюся в заложниках, в боевике «Командир». В конце года зрители увидели её в трагикомедии «Другая жизнь», где героиня получает шанс изменить прошлое.
Личная жизнь Александры Никифоровой
Во время учёбы в Петербурге Александра познакомилась с режиссёром Евгением Семёновым. В 2015 году она узнала о беременности, но надолго в декрет не ушла — уже через полтора месяца после рождения дочери Анны вернулась на съёмки. Ребёнка привозили на площадку, где для неё оборудовали отдельную комнату.
Александра Никифорова (фото: Instagram* / @alexandra_nikiforova_official)
Однако в 2017 году брак дал трещину. По словам Семёнова, в семье начались конфликты, которые усугубились, когда Никифорова предложила заключить брачный контракт, оставив управление финансами за собой.
«У нас в доме неожиданно начались скандалы. В феврале супруга предъявила ультиматум: потребовала подписать брачный договор, по которому все заработанные в нашей семье деньги будут принадлежать только ей. Потребовала, чтобы я протежировал её в своей работе», — рассказал режиссёр.
Позже СМИ сообщали, что режиссёр застал её с другим мужчиной и решил бороться за опеку над дочерью.
После развода Семёнов сделал скандальное заявление: он утверждал, что Александра якобы снималась в порнографических фильмах. В интернете нашли фотографии девушки под псевдонимом Тамара, внешне похожей на Никифорову, но доказательств её участия в порно так и не появилось.
«Родители Александры уже вырастили одну девочку, которая стала сниматься в порно. Теперь они взяли на воспитание ещё одну, мою дочь. Я хочу вернуть ребёнка», — сказал Семёнов.
Разбирательства проходили на фоне работы Никифоровой в Турции. Бывший супруг пытался доказать, что она оставила ребёнка на попечение бабушки и дедушки, но суд постановил, что Анна остаётся с матерью.
Александра Никифорова (фото: Instagram* / @alexandra_nikiforova_official)
После выхода «Султана моего сердца» актрисе приписывали роман с партнёром по сериалу Али Эрсаном Дуру, особенно после его приезда в Москву. Однако Никифорова утверждала, что их связывают исключительно дружеские и рабочие отношения.
«К таким вещам нужно относиться и здраво, и с юмором. Ну зачем же отнимать у зрителей возможность фантазировать, жить в какой-то прекрасной сказке», — сказала актриса.
Долгое время Александра не раскрывала подробности личной жизни, но в 2023 году неожиданно объявила о второй беременности и замужестве. Оказалось, что ещё в октябре 2022-го она официально вышла замуж. Позже актриса стала мамой сына Фёдора, но имя супруга предпочла не афишировать.
«У меня счастливая глуповатая улыбка, любимый муж, тяжёлый тугой живот и + 13 кг. И огромная благодарность за всё это», — написала она.
Александра Никифорова с мужем (фото: Instagram* / @alexandra_nikiforova_official)
Александра Никифорова сегодня
Александра Никифорова продолжает активно сниматься. В начале 2025 года вышло драмеди «Дублёр», где она сыграла женщину, чей муж из добродушного и беззаботного человека превращается в грубого и безответственного. В проекте также задействованы Александр Нестеров, Глеб Брандуков и другие актёры.
Кроме того, актриса сообщила, что снова воплотит образ Дарьи Зориной в продолжении медицинской драмы о докторе Краснове. Премьера новых серий запланирована на осень 2025 года.
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