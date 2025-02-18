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Роман со звездой «Султана моего сердца», измена мужу и съемки в порно: что известно об Александре Никифоровой

Александра Никифорова (фото: Instagram* / @alexandra_nikiforova_official)

Александра Никифорова (фото: Instagram* / @alexandra_nikiforova_official)

Александра Никифорова, сыгравшая главные роли в сериалах «Султан моего сердца» и «Анна-детективъ», стала объектом обсуждения не только благодаря своим работам в кино. Скандальный развод актрисы привлёк внимание публики, особенно после заявления её бывшего мужа о том, что актриса когда-то снималась в порно. Подробнее об этом расскажет «Радио 1».

Детство и юность Александры Никифоровой


Александра Никифорова родилась 16 февраля 1993 года в Севастополе, в доме, который во время войны служил убежищем, а позже был перестроен и стал родовым гнездом её семьи. С детства она знала историю города, его памятники и мемориалы.

Её родители в итоге развелись, мать после развода снова вышла замуж за военного связиста.

Были в семье и творческие люди — тётя Александры блистала на сцене Театра Черноморского флота, вдохновив маленькую Сашу на актёрскую карьеру.

В 7 лет Никифорова начала играть в школьных спектаклях, в 15 стала актрисой Севастопольского ТЮЗа, а затем присоединилась к студии «Психо Дель Арт», где впервые оказалась на съёмочной площадке.

Александра Никифорова (фото: Instagram* / @alexandra_nikiforova_official)

В 2010 году она победила в конкурсе «Ум + красота = студент» и получила грант на обучение в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов. Поступить решила на актёрский, но вскоре перевелась на филологический, а затем и вовсе отчислилась.

«Бесконечные метания — а моё ли это, может быть, я занимаю чьё-то место? И мне захотелось попробовать что-то другое», — сказала актриса.

Позже Никифорова пыталась поступить в РГИСИ, но учёбу прервала из-за переезда в Москву, где продолжила образование в Высшем театральном училище им. Щепкина.

«Я шла к профессии семь лет, через три вуза и два города» — отметила девушка.

Карьера актрисы


Александра Никифорова с ранних лет ориентировалась именно на кинематограф, а не на театр. Уже в 2008 году она дебютировала в фильме «Трое с площади Карронад», а в студенчестве успела сняться в ряде проектов, включая «Русский характер» и «Доктора Рихтера».

Прорывом стала главная роль в исторической драме «Султан моего сердца», ради которой актриса полгода жила в Турции и учила язык. Сериал принес ей популярность не только в России, но и за рубежом.

«Нам с Али очень повезло, продюсеры подарили полтора месяца репетиций, скорее даже тренингов с преподавателем актёрского мастерства, за время которых мы смогли привыкнуть друг к другу, научились выстраивать партнёрские отношения. Ну, разве что мне приходилось каждое утро говорить комплименты про бороду Али. И сцена первого поцелуя далась сложно», — призналась актриса.

Александра Никифорова и Али Эрсан Дуру (фото: Instagram* / @alexandra_nikiforova_official)

В 2016 году Никифорова сыграла главную роль в «Анне-детективъ», полностью погрузившись в атмосферу XIX века. В 2020 году вышло продолжение.

Среди других заметных работ — историческая драма «Годунов» (2019), мелодрама «Давай найдём друг друга» (2020), где съёмки проходили в родном для неё Севастополе, и психологический триллер «Тихие воды» (2022), для которого актриса вместе с психологом изучала природу панических атак.

В 2023 году Никифорова исполнила роль врача в «Докторе Краснове», а в 2024-м сыграла учительницу, оказавшуюся в заложниках, в боевике «Командир». В конце года зрители увидели её в трагикомедии «Другая жизнь», где героиня получает шанс изменить прошлое.

Личная жизнь Александры Никифоровой


Во время учёбы в Петербурге Александра познакомилась с режиссёром Евгением Семёновым. В 2015 году она узнала о беременности, но надолго в декрет не ушла — уже через полтора месяца после рождения дочери Анны вернулась на съёмки. Ребёнка привозили на площадку, где для неё оборудовали отдельную комнату.

Александра Никифорова (фото: Instagram* / @alexandra_nikiforova_official)

Однако в 2017 году брак дал трещину. По словам Семёнова, в семье начались конфликты, которые усугубились, когда Никифорова предложила заключить брачный контракт, оставив управление финансами за собой.

«У нас в доме неожиданно начались скандалы. В феврале супруга предъявила ультиматум: потребовала подписать брачный договор, по которому все заработанные в нашей семье деньги будут принадлежать только ей. Потребовала, чтобы я протежировал её в своей работе», — рассказал режиссёр.

Позже СМИ сообщали, что режиссёр застал её с другим мужчиной и решил бороться за опеку над дочерью.

После развода Семёнов сделал скандальное заявление: он утверждал, что Александра якобы снималась в порнографических фильмах. В интернете нашли фотографии девушки под псевдонимом Тамара, внешне похожей на Никифорову, но доказательств её участия в порно так и не появилось.

«Родители Александры уже вырастили одну девочку, которая стала сниматься в порно. Теперь они взяли на воспитание ещё одну, мою дочь. Я хочу вернуть ребёнка», — сказал Семёнов.

Разбирательства проходили на фоне работы Никифоровой в Турции. Бывший супруг пытался доказать, что она оставила ребёнка на попечение бабушки и дедушки, но суд постановил, что Анна остаётся с матерью.

Александра Никифорова (фото: Instagram* / @alexandra_nikiforova_official)

После выхода «Султана моего сердца» актрисе приписывали роман с партнёром по сериалу Али Эрсаном Дуру, особенно после его приезда в Москву. Однако Никифорова утверждала, что их связывают исключительно дружеские и рабочие отношения.

«К таким вещам нужно относиться и здраво, и с юмором. Ну зачем же отнимать у зрителей возможность фантазировать, жить в какой-то прекрасной сказке», — сказала актриса.

Долгое время Александра не раскрывала подробности личной жизни, но в 2023 году неожиданно объявила о второй беременности и замужестве. Оказалось, что ещё в октябре 2022-го она официально вышла замуж. Позже актриса стала мамой сына Фёдора, но имя супруга предпочла не афишировать.

«У меня счастливая глуповатая улыбка, любимый муж, тяжёлый тугой живот и + 13 кг. И огромная благодарность за всё это», — написала она.

Александра Никифорова с мужем (фото: Instagram* / @alexandra_nikiforova_official)

Александра Никифорова сегодня


Александра Никифорова продолжает активно сниматься. В начале 2025 года вышло драмеди «Дублёр», где она сыграла женщину, чей муж из добродушного и беззаботного человека превращается в грубого и безответственного. В проекте также задействованы Александр Нестеров, Глеб Брандуков и другие актёры.

Кроме того, актриса сообщила, что снова воплотит образ Дарьи Зориной в продолжении медицинской драмы о докторе Краснове. Премьера новых серий запланирована на осень 2025 года.

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Пощечина от отца, жизнь в Европе и странный развод: какие скелеты прячет в шкафу актриса Анна Михалкова
19 февраля 2025, 12:32

Анна Михалкова (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Старшая дочь режиссёра Никиты Михалкова и актрисы и экс-модели Татьяны Михалковой Анна Михалкова, несмотря на звёздную фамилию и родственников, не сразу хотела быть актрисой.
О том, с какими жизненными трудностями пришлось столкнуться артистке вопреки звёздной фамилии, расскажет редакция «Радио 1».

Биография


Анна родилась 14 мая 1974 года в Москве и является членом известной династии Михалковых: прадед — художник Василий Суриков, дед — знаменитый советский поэт и писатель, создатель двух гимнов Сергей Михалков, дядя — режиссер Андрей Кончаловский.

Никита и Татьяна Михалковы (Фото: Инстаграм* @anikiti4na)

Когда Анне исполнилось шесть лет, ее отец Никита Михалков захотел поставить социальный эксперимент. Он решил снять документальный фильм и в течение 12 лет задавал дочери одни и те же вопросы. Таким решением режиссер хотел проследить и продемонстрировать, как меняется мировоззрение близкого человека. В 1993 году Михалков представил ленту «Анна: от 6 до 18», которую отметили сразу на трех международных кинофестивалях.

«Я увидела её, когда мне было 18-19 лет. Я не помнила, что говорила. Но поскольку снимал отец, то степень искренности или неискренности была 100-процентной. Потом когда ты оказался не один в кинозале и это увидели другие люди, то было ощущение «эксгибиционизма души». Мне было тяжело. Я говорила отцу и вообще могу сказать любое мнение. Он может быть не согласен, мы даже ругаемся по этому поводу, но я думаю, что он ценит это, моё несогласие. Другое дело, что я никогда не буду делать это публично», — рассказывала Анна.

После окончания школы Михалкова уехала в Швейцарию, а потом и в Италию. В течение двух лет она изучала историю искусств и уже не планировала связывать жизнь с актёрской деятельностью. Однако в 1993 году Анна вернулась в Россию и поступила во ВКГИК.

По ее словам, учеба давалась непросто. Вскоре Михалкова получила диплом по специальности «артист драматического театра и кино».

«Первый ромашинский курс, который был набран, попал в самое кризисное время. Не только в стране, но и кино как индустрии. Условия, оставшийся педагогический состав… Ромашин вместе с нами прошёл путь. Я мало чему училась с точки зрения ремесла. Механику, систему актёрского естества я не освоила, что в результате стало большим плюсом. Наверное, мне бы это мешало. Я по натуре отличница, и если бы мне дали руководство к действию, так бы и работала. Поэтому отчасти я не играю в театре», — поясняла актриса.

Сомнения относительно выбранной профессии долго не покидали артистку, поэтому сразу после окончания творческого учебного заведения она стала студенткой юридического факультета МГИМО, где изучала международное право.

Как Анна Михалкова стала знаменитой


Дебют Михалковой в кино состоялся в 1987 году. В 13-летнем возрасте Анна сыграла в ленте отца «Очи чёрные» по мотивам рассказов А. Чехова. После этого она снялась в экранизациях повести «Первая любовь» И. Тургенева и комедии «Ревизор» Н. Гоголя.

В 1998-м актриса исполнила роль девушки по имени Дуняша в исторической авантюрной драме «Сибирский цирюльник». В одной из сцен Анна должна была заплакать, однако сделала это слишком неестественно. Тогда Никита Михалков отвесил дочери пощёчины: «Ты себя жалеешь!» Когда в глазах у Михалковой появилась злость, то режиссёр понял, что добился желаемого: «Запомни это состояние, теперь играй!» Стоит отметить, что что после этого за Анной негласно закрепился образ простых крестьянских девушек. Одной из лучших ролей актриса считает работу в фильме Дмитрия Месхиева «Свои». По словам Михалковой, после этой картины она перестала комплексовать по поводу сравнений.

Актриса делилась, что ей всегда было комфортно играть второстепенные, а не главные роли. С этим утверждением соглашались и критики. В 2006 году Анна получила премию за второстепенный образ младшего лейтенанта милиции Люды в фильме Кирилла Серебренникова «Изображая жертву».

Раскрыть талант артистки помогла Авдотья Смирнова, которую Анна ласково называет Дуней. В творческом тандеме родились такие проекты, как «Связь», «Кококо». Обе картины получили восторженные отзывы на фестивале «Кинотавр». Михалкова не только заручилась поддержкой коллег, но и получила всенародное признание.

Карьера


В 2008 году вместе с Леонидом Рыбаковым Михалкова Анна Михалкова выпустила социальный триллер «Скажи Лео», а спустя ещё год — драму «Я». В 2010-м Анна Никитична спродюсировала фильм» Алисы Хмельницкой и Резо Гигинеишвили «Без мужчин», а в 2014 году — детский комедийный фильм «Федька».

В 2017 году актриса сыграла заведующую больницей в сериале «Доктор Рихтер», главного хирурга больницы в многосерийной ленте «Красные браслеты», медсестёр в «Пьяной фирме» и «Эпидемия». Еще спустя год Михалкова снялась в режиссёрском дебюте сестры Надежды — молодёжном хорроре «Проигранное место».

Анна Михалкова (Фото: Инстаграм* @anikiti4na)

Стоит отметить, что с 2002 года Михалкова ведёт популярную детскую передачу «Спокойной ночи, малыши». Однако актриса не сразу согласилась на работу в этом проекте.

В одном из интервью Анна рассказывала, что несколько раз отклоняла предложение, так как считала, что эфир — не её «стихия». Изменить решение помогли дети Анны. Звезда кинофильмов подумала, что её сыновья обрадуются, когда увидят маму по телевизору, и решилась.

Согласно признанию артистки, она работает не ради гонораров. Зачастую её роли в кино или работы в качестве продюсера не приносили ровным счётом ничего, кроме внутреннего удовлетворения, отмечала Анна. В фильмографии Михалковой насчитывается более 60 проектов.

Личная жизнь


На протяжении длительного времени актриса состоит в браке с Альбертом Баковым. Ранее он занимал должность вице-губернатора Ульяновской области, а теперь работает предпринимателем.

Супруги познакомились в 1997 году на одном из мероприятий. По словам Михалковой, будущий избранник не был красавцем, зато оказался хорошо эрудированным и интересным собеседником. К моменту их встречи мужчина успел окончить МГУ и развестись с первой женой, в браке с которой у него появились двое сыновей.

Несмотря на разницу в 12 лет в 2000 году у пары родился сын Андрей. Еще через год на свет появился второй сын — Сергей. Однако в 2006 году Анна и Альберт развелись. В 2007 году бизнесмен вновь появился в жизни актрисы. Но Анна не сразу откликнулась на ухаживания бывшего мужа. В 2007 году они узаконили отношения во второй раз, а в 2013 году в семье родилась девочка Лидия.

Анна Михалкова с дочерью (Фото: Инстаграм* @anikiti4na)

Сильное похудение


Природа наградила Анну Михалкову благородными пышными формами. В 2018 году артистка шокировала публику. Выяснилось, что Михалкова изменила привычный образ жизни и стала следить за питанием. Ей удалось сбросил целых 15 килограммов.

«Заняться спортом не было каким-то судьбоносным решением. Как-то я пошла с Надей на её занятия и сама не заметила, как втянулась. Довольно быстро ощутила, что спорт снимает стресс. Весь негатив перерабатывается спортом! И я стала "стравливать" всё плохое через физику», — делилась актриса.

Анна Михалкова сейчас


В ноябре 2023 года в российский прокат вышел фильм Анны Меликян «Чувство Анны», главную роль в котором исполнила Михалкова. Артистка сыграла работницу шоколадной фабрики, которая начинает слышать предупреждения инопланетян о конце мира. За эту роль артистка была награждена «Белым слоном» в категории «Лучшая женская роль».

В 2025 году в прокат выйдет новый фильм о Екатерине Великой. Михалкова сыграет императрицу в зрелые годы.

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«Где волшебный диван на Первом канале?»: Максим Галкин* поскандалил с подписчиками после концерта в Норвегии
19 февраля 2025, 11:59

Максим Галкин* (фото: Instagram** @maxgalkinru)

Максим Галкин* подготовил новую программу и начал с ней свой европейский тур. Минувшей ночью он опубликовал в соцсетях фрагменты видео, снятые на его шоу в четырёх городах – Осло, Мальме, Мадриде и Валенсии.
«Незабываемые гастроли! Спасибо моим зрителям в городах Испании, Швеции и Норвегии», – подписал пост юморист.
Однако выяснилось, что поведение Галкина* не понравилось многим зрителям, которые высказали ему свои претензии в комментариях.

Одна из пользовательниц, Мария Странд, посетовала, что шоумен отказался брать цветы от поклонников после завершения концерта. Она подчеркнула, что многие ехали из Средней Норвегии, а это 10 часов в пути. Кто-то вообще прибыл на шоу из соседних стран. В итоге люди были очень расстроены, когда не дозвались артиста, чтобы вручить ему цветы. Сотрудники театра, которых попросили передать их, сначала были в растерянности, но в итоге отказали.

Галкин* попытался оправдаться, заявив, что никуда не уходил, ещё долго находился в зале, даже и жил в отеле поблизости.

«В любом случае спасибо! Вы же цветы купили, а они ещё и с вами остались, как красивое воспоминание», – отметил юморист.
Однако Мария осталась недовольна таким заявлением и уличила Максима во лжи. Она пришла к выводу, что он просто испугался брать цветы у поклонников из соображений безопасности, но добавила, что Норвегия – абсолютно безопасная страна.

Другая пользовательница, Галина Орлова, написала, что раньше Галкин* сидел себе спокойно на диване в первом ряду, а теперь мотается по странам и собирает копейки.

«Галина, ну если бы не вы, вечер был бы томным. Мне уже интересно, вот этот волшебный диван на Первом канале, где можно просто сидеть и зарабатывать, он появился уже после моего отъезда? Или я чего-то раньше не знал?», – задал риторический вопрос бывший ведущий шоу «Лучше всех!».
Татьяна Вадомская заявила, что Галкин* спасал свои активы за рубежом, поэтому был вынужден поливать Россию грязью, чтобы его приняли на Западе. Однако пользовательнице соцсетей стало жалко Аллу Пугачёву, которой, по её словам, следовало бы спокойно дожить свой век в любви и почёте на Родине. Она задалась вопросом, неужели зарубежные активы стоят дороже совести.

«Какие активы? Подскажите? Может, я закопал и забыл? И где взять деньги за грязь? Вековая пыль у вас в мозгах», – оскорбительно ответил артист.
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Устроил стрельбу, попал в аварию и переехал в Китай: куда пропал Витас и как певец живет сейчас
19 февраля 2025, 11:56

Певец Витас (фото: РИА Новости / Андрей Александров)

Виталий Владасович Грачев, известный как Витас, — российский певец, автор песен и актер, прославившийся исполнением композиций фальцетом. В нулевые годы он был на пике популярности, а его уникальный голос завораживал слушателей. Однако сегодня о нем почти не слышно. 19 февраля артисту исполняется 46 лет. Как сложилась его судьба и чем он занимается в настоящее время, расскажет сайт «Радио 1».

Биография Витаса

Детство и юность


Настоящее имя Витаса — Виталий Грачев. Он родился в 1979 году в Даугавпилсе (ныне Латвия). Однако долго там не жил — семья вскоре переехала в Одессу, где жил его дедушка.

Творчество окружало Витаса с детства: мать была художником-модельером и шила ему сценические костюмы, отец пел в ансамбле, а дедушка выступал в военном хоре.

«Он был моим первым учителем, подарил мне первый музыкальный инструмент: аккордеон. И с детства прививал мне чувство патриотизма. Патриотический дух во мне живёт и будет жить», — рассказывал Витас о дедушке.

В школе Витас выделялся, чем вызывал неприязнь у сверстников, а учителя неоднократно грозились его отчислить за нестандартное поведение.

«Я вообще парень оригинальный. С самого раннего детства я ходил в школу в шляпе, темных очках, коротеньких черных штанишках и белых носках: а-ля Майкл Джексон. 4 раза меня пытались исключить из школы «за экстравагантное поведение». Потому что все дети приходили в класс в школьной форме, а я — в костюме Майкла Джексона», — рассказал музыкант в беседе с «АиФ».

С шести лет он обучался игре на аккордеоне, позже освоил джазовый вокал и выступал в театре пластики с пародийными номерами.

Витас (фото: Instagram* / @vitasroom)

Начало карьеры


В 15 лет судьба свела его с продюсером Сергеем Пудовкиным, который увидел выступление Витаса в театре голосовой пародии и предложил ему переехать в Москву. Уже через неделю юноша оказался в столице.

«Уже 20 лет мы вместе с моим продюсером Сергеем Пудовкиным плывём в одной лодке, с любовью и по-дружески относимся друг к другу», — отметил певец в интервью 2019 года для «АиФ».

Переломным моментом стал клип «Опера № 2». В нём Витас предстал в образе загадочного юноши-ихтиандра с жабрами на шее. Необычная манера исполнения и эксцентричный видеоряд сделали его звездой.

Ходили слухи, что певец перенёс операцию на связках или даже кастрацию, но Пудовкин объяснил его уникальный голос особым строением горла.

Витас (фото: РИА Новости / Дмитрий Коробейников)

Музыка Виталия Грачева


В 2002 году Витас и его продюсер вошли в попечительский совет Всемирной лиги «Разум вне наркотиков». В это же время артист попробовал себя в моде, представив коллекцию женской одежды «Осенние сны». На волне успеха вышли его альбомы «Улыбнись», «Мама» и «Песни моей мамы», где он исполнил известные хиты, посвящённые матери, ушедшей из жизни в 2001 году. Артист тяжело переживал ее уход.

«Почти год он не мог ни работать, ни петь, ни тем более танцевать. Ему нужно было какое-то время для восстановления», — рассказал Пудовкин.

Витас исполнял дуэты с известными музыкантами, среди которых Николай Гнатюк, Демис Руссос и Лучо Далла.

В 2002 году вместе с продюсером Сергеем Пудовкиным он вошёл в попечительский совет Всемирной лиги «Разум вне наркотиков». В том же году в Государственном Кремлёвском дворце в Москве певец представил свою коллекцию одежды под названием «Осенние сны».

В 2004 году вышел его альбом «Поцелуй длиною в вечность», а вместе с ним произошла перемена в образе артиста. Витас отошёл от эксцентричного имиджа «мальчика-амфибии» и стал выглядеть более классически. Однако интерес публики к его персоне постепенно угасал, и к 2006 году его перестали транслировать на телевидении и радио. Это объяснялось тем, что в середине 2000-х Витас начал активное продвижение в Китае.

В 2018 году певец сообщил, что часто гастролирует в Китае, США, Бразилии и Мексике. В 2019 году он снова отправился в турне по США и Китаю, а также дал 40 концертов в России. В том же году вышел его альбом «Бит бомбит».

Витас (фото: Instagram* / @vitasroom)

Личная жизнь Витаса


С 2006 года Витас состоит в браке со Светланой Гранковской. Они познакомились, когда он уже был известен: на тот момент ему было 19 лет, а ей — 15. Светлана уехала вместе с ним в Москву.

«Я не мог прожить без Светы и 10 минут. Но мне нужно было уезжать, и я решил ее украсть», — рассказывал Витас в программе «Говорим и показываем» на НТВ.

У пары трое детей: дочь Алла (2008), сын Максим (2015) и младшая дочь Алиса (2021). Алла пошла по стопам отца и делает первые шаги в музыке — её записи певец публикует в соцсетях.

Скандалы с певцом


В 2018 году певец устроил стрельбу из стартового пистолета у себя дома в Барвихе. На него составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве, предусматривавшей до 15 суток ареста. Сам Витас объяснил инцидент тем, что просто отгонял птиц.

Витас (фото: РИА Новости / Андрей Стенин)

В октябре 2022 года СМИ сообщили, что в московском караоке-баре Витас напал на сотрудника Минтруда, в ходе конфликта распылив ему в лицо газовый баллончик. Пострадавший получил химический ожог первой степени. Позже адвокат певца Сергей Жорин объяснил, что инцидент произошёл после того, как артист заступился за свою жену. В марте 2023 года уголовное дело по этому делу было закрыто.

В мае 2023 года певец снова оказался в центре внимания. Анна Седокова рассказала, что во время гастролей стала свидетелем пикантной сцены с его участием. По её словам, после концерта прошла шумная вечеринка, а позднее её коллега ворвалась в гостиничный номер, сидя верхом на обнажённом Витасе.

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Переезд Витаса в Китай


По словам продюсера Пудовкина, их продвижение в Китае было запланировано заранее. В начале 2000-х китайский музыкальный лейбл выразил желание выпустить альбом Витаса. После этого артист и его продюсер отправились в Тайбэй, где за три месяца альбом разошёлся тиражом в 10 миллионов экземпляров.

В конце 2004 года певец впервые появился на китайском телевидении, после чего его начали активно приглашать на съёмки. Витас даже участвовал в церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине. В китайских музеях представлено более 200 его восковых фигур, а в 2011 году он был назван «Лучшим зарубежным артистом» по версии MTV Asia. В 2016 году он выпустил альбом «Made in China».

Фильмы с Витасом


Витас пробовал себя и в кино, особенно в Китае. В 2009 году он сыграл в историческом фильме «Мулан». Позже он появился в картинах «Создание партии» (2011) и «Стать известным за ночь» (2012).

Также он снялся в российско-китайском сериале «Последний секрет Мастера» и других кинопроектах.

Витас (фото: Instagram* / @vitasroom)

Виталий Грачев на ТВ


В 2014 году Витас принял участие в телепроекте «Точь-в-точь». Позже он появлялся и в следующих сезонах — в 2016 и 2018 годах. В том же 2018-м певец стал гостем программы «Вечерний Ургант».

Витас сейчас


В последние годы Витас почти не выступает в России: он не дает концертов и не появляется в музыкальных телешоу. Поклонники задаются вопросом, куда исчез артист, и переживают за него.

Уже несколько лет Витас живет между Россией и Китаем. У него есть дом недалеко от Шанхая, а его концертные туры регулярно проходят в крупнейших городах Китая.

«Семья — это его жизнь, его смысл. Любимые дети и жена. Они с супругой с семнадцати лет вместе. Витас очень много времени уделяет семье», — рассказал Пудовкин.

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«Мне все равно»: Алсу заявила, что ее не задевают новые нападки Решетовой
19 февраля 2025, 11:53

Алсу (Фото: Telegram @alsouofficial)

Певица Алсу заявила, что ее никак не волнуют новые нападки со стороны Анастасии Решетовой.
Напомним, в конце января Решетова вновь припомнила давние обиды Алсу на своем дне рождения, иронично отметив, что ее, вероятно, перепутали с какой-то певицей, когда пригласили на сцену.

«Ты пытаешься меня спровоцировать на скандальчик. Не получится! Мне было все равно. Если кто-то пытается пиариться на моем имени, на какой-то ситуации, это их право. Меня это никак не задевает, не волнует», — заявила она в интервью «ШБ-шоу».

По словам певицы, сейчас она может полностью заниматься карьерой, так как дети уже выросли, а брак остался позади.

«В браке у меня были какие-то ограничения. Я соскучилась по профессии, да и дети подросли, уже не требуют такого внимания с моей стороны. У меня появилось больше времени заняться своей карьерой, наверстать упущенное», — пояснила Алсу.

Певица добавила, что наслаждается этим моментом.

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«Я счастлив»: Павел Прилучный трогательно обратился к Зепюр Брутян в день её 29-летия
19 февраля 2025, 11:25

Павел Прилучный и Зепюр Брутян (фото: Instagram* @bugevuge)

Павел Прилучный опубликовал трогательное сообщение к своей супруге Зепюр Брутян, которой вчера исполнилось 29 лет. Накануне звезда показала огромный букет, который актёр подарил её маме.
«Моя красота и грация. С днём рождения! Я счастлив, что ты когда-то появилась в моей жизни! Люблю!», – написал Прилучный, приложив к посту несколько фотографий с фотосессии возлюбленной.
Поклонники актёра в комментариях уже второй день подряд поздравляют Зепюр с днём рождения. Однако нашлись и фанаты Агаты Муцениеце, которые завалили Прилучного вопросами о скандале с бывшей супругой.

«А зачем вам чужой сын?», «Честно, разочарована. Не мучай мать своих детей», – пишут пользователи соцсетей.
Напомним, что крупный конфликт вспыхнул между Прилучным и Муцениеце в ноябре прошлого года. Экс-супруги никак не могли решить, с кем останется их сын Тимофей, поэтому дело дошло до суда. В итоге ребёнка решили оставить с мамой, но он предпочёл жить с отцом.

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*запрещён в РФ
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