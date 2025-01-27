«Роман всплыл случайно»: Барак Обама изменяет жене с Дженнифер Энистон? Слухи об их связи и кризис в семье экс-президента США

Бывший президент США Барак Обама (фото: социальные сети)
В зарубежных СМИ активно обсуждают слухи о возможном расставании 44-го президента США Барака Обамы с супругой Мишель Обамой. Таблоиды гласят, что экс-президент якобы начал отношения с голливудской актрисой Дженнифер Энистон. Подробнее об этом расскажет «Радио 1».
Кризис в семье Обамы
Барак и Мишель Обама всегда считались образцом крепкой и счастливой семьи. Супруги женаты с 1992 года и воспитывают двух дочерей. Однако в последнее время общественность заметила тревожные знаки возможного кризиса в их отношениях.
Например, Мишель Обама пропустила несколько крупных событий для американских политиков, включая похороны 39-ого президента США Джимми Картера и инаугурацию Дональда Трампа, которая состоялась 20 января.
Барак Обама и Мишель Обама (фото: социальные сети)
Новый роман Барака Обамы
На фоне слухов о разладе в семье политика, пользователи социальных сетей начали обсуждать отношения Барака Обамы с Дженнифер Энистон. В сети появилось сообщение, якобы принадлежащее другу актрисы, который утверждает, что Энистон и экс-президент состоят в отношениях.
«На вечеринке у друзей Дженнифер роман всплыл случайно — сама Дженнифер призналась в этом. Они сидели с экстрасенсом, что звучит сюрреалистично, но среди ее ближайших друзей это точно не секрет», — говорится в сообщении.
Несмотря на бурные обсуждения, ни Обама, ни сама Энистон пока не прокомментировали слухи. Представитель актрисы уже заявил, что она никак не связана с бывшим президентом США. Барак Обама также не делал никаких заявлений о своем браке.
Личная жизнь Дженнифер Энистон
Ранее актриса пережила два громких развода: с Брэдом Питтом, который ушел к Анджелине Джоли, и с Джастином Теру, с которым брак также не сложился.
Актриса Дженнифер Энистон (фото: социальные сети)
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