«Роман всплыл случайно»: Барак Обама изменяет жене с Дженнифер Энистон? Слухи об их связи и кризис в семье экс-президента США

В последнее время в интернете появляется все больше слухов о тайных романах певицы Анны Седоковой со спортсменами. Ей даже приписали связь с 34-летним хоккеистом Сергеем Плотниковым. Несмотря на это, спортсмен и его жена Мария не давали комментариев по поводу этих сплетен. А недавно Мария показала в своем блоге семейную идиллию, дав понять, что у нее с супругом все хорошо.