«Надо жить дальше»: мама Тимати о том, как пережила предательство мужа

Симона Юнусова (Фото: соцсети)
О том, как пережить предательство мужа, рассказала своим подписчикам мать исполнителя Тимура Юнусова (Тимати) Симона. Одна из женщин задала ей соответствующий вопрос в соцсетях.
«Сочувствую. Я была в вашей ситуации. Это очень сложно, но надо жить дальше», — сказала она подписчице.В свое время Симона осталась одна с двумя детьми после развода с Ильдаром Юнусовым. Мужчина обзавелся новой семьей в Швейцарии. Тем не менее, ради сыновей женщина сохранила связь с экс-супругом.
«Ощущение ледяного душа привело меня в чувство. Представляете, я настолько погрузилась в свое горе, что забыла о самом главном, а ведь для малышей рушилась вся привычная картина мира!» — рассказывала ранее Симона.В настоящее время Симоне очень нравится роль бабушки, вновь выходить замуж она не стала.
Ранее тренер Ирина Винер рассказала о браке с олигархом Алишером Усмановым.
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Никита Кротов