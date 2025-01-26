«Когда замужжжж?»: Гагарина ответила на вопрос о возможном третьем замужестве

Полина Гагарина (Фото: соцсети)
Певица Полина Гагарина «никогда» больше не собирается замуж, о чем радостно заявила в социальных сетях.
«Пока еду — давайте болтать. Когда замужжжж???? Никогда!» — написала исполнительница, добавив смеющийся смайлик.
Первый брак селебрити был с актером Петром Кисловым, от которого звезда родила сына Андрея, которому сейчас 17 лет. Второй союз был с фотографом Дмитрием Исхаковым. Экс-супруги разошлись в 2021 году. У них есть дочь Мия, которая младше Андрея на десять лет.
Теперь Гагарина не делится подробностями своей личной жизни, оберегая ее от лишних глаз. Сейчас она снимается в новом сезоне шоу «Голос».
Перед этим стало известно, в чем уличили футболиста Павла Мамаева.
Читайте также:
Меняли страны и мужей: что случилось со звездами легендарного дуэта «Сестры Зайцевы», как они выглядят и где живут
Джеки Чан шокировал белорусскую теннисистку появлением на ее тренировке перед финалом Australian Open
«Надо жить дальше»: мама Тимати о том, как пережила предательство мужа
Никита Кротов