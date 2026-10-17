Романтический Париж и именные карточки: Ана де Армас раскрыла нового избранника
Ана де Армас подогрела слухи о новом романе, опубликовав романтические кадры из Парижа. Актриса поделилась фотографиями осеннего Лувра, поездки по городу в блестящем мини-платье и ужина в роскошной обстановке. Особое внимание поклонников привлекли карточки с именами Аны и Альберто Монтенегро — лидера инди-группы Rawayana.
Ранее актрису и музыканта уже замечали вместе на показе Louis Vuitton в Париже и закрытой вечеринке после мероприятия. Альберто, которого также называют Бето, известен благодаря экспериментальному звучанию своей группы и выступлению на фестивале Coachella.
Слухи об отношениях пары появились после того, как летом Ану и Бето заметили вместе на испанском острове Форментера. Они целовались и обнимались на пляже, а также проводили время на яхте. Предполагаемый новый роман актрисы последовал за её расставанием с Томом Крузом. Их отношения продолжались около девяти месяцев.
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