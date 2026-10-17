Романтический Париж и именные карточки: Ана де Армас раскрыла нового избранника

17 октября 2026, 22:59

Ана де Армас подтвердила роман с рок-музыкантом после расставания с Томом Крузом

Ана де Армас (Фото: Instagram* / @ana_d_armas)

Ана де Армас подогрела слухи о новом романе, опубликовав романтические кадры из Парижа. Актриса поделилась фотографиями осеннего Лувра, поездки по городу в блестящем мини-платье и ужина в роскошной обстановке. Особое внимание поклонников привлекли карточки с именами Аны и Альберто Монтенегро — лидера инди-группы Rawayana.