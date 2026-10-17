Возвращение спустя 16 лет: Роузи Хантингтон-Уайтли вновь выйдет на подиум Victoria’s Secret

17 октября 2026, 22:12

Модель Роузи Хантингтон-Уайтли готовится к возвращению на шоу Victoria’s Secret

Роузи Хантингтон-Уайтли (Instagram* / @rosiehw)

Роузи Хантингтон-Уайтли рассказала в соцсетях, что готовится к долгожданному возвращению на подиум Victoria’s Secret. Супермодель примет участие в знаменитом шоу бренда впервые за 16 лет. Показ состоится уже завтра в Лос-Анджелесе, а над образом для своего выхода Роузи работает вместе с креативным директором марки Адамом Селманом.





Возвращение модели привлекает особое внимание ещё и потому, что за прошедшие годы в её жизни многое изменилось. Роузи воспитывает двоих детей от актёра Джейсона Стэйтема и не раз рассказывала о том, как материнство повлияло на её отношение к собственному телу и внешности.



В одном из недавних интервью супермодель призналась, что не слишком переживает из-за цифр на весах. По её словам, с возрастом приоритеты меняются, а физическое здоровье и хорошее самочувствие становятся гораздо важнее стремления соответствовать определённым стандартам красоты.





«В следующем году мне исполнится 40. Я смотрю на своё тело и очень благодарна за то, что родила двоих детей. Для меня гораздо важнее чувствовать себя сильной, чем думать о цифрах на весах», — поделилась Роузи.