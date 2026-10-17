Возвращение спустя 16 лет: Роузи Хантингтон-Уайтли вновь выйдет на подиум Victoria’s Secret
Роузи Хантингтон-Уайтли рассказала в соцсетях, что готовится к долгожданному возвращению на подиум Victoria’s Secret. Супермодель примет участие в знаменитом шоу бренда впервые за 16 лет. Показ состоится уже завтра в Лос-Анджелесе, а над образом для своего выхода Роузи работает вместе с креативным директором марки Адамом Селманом.
Возвращение модели привлекает особое внимание ещё и потому, что за прошедшие годы в её жизни многое изменилось. Роузи воспитывает двоих детей от актёра Джейсона Стэйтема и не раз рассказывала о том, как материнство повлияло на её отношение к собственному телу и внешности.
В одном из недавних интервью супермодель призналась, что не слишком переживает из-за цифр на весах. По её словам, с возрастом приоритеты меняются, а физическое здоровье и хорошее самочувствие становятся гораздо важнее стремления соответствовать определённым стандартам красоты.
«В следующем году мне исполнится 40. Я смотрю на своё тело и очень благодарна за то, что родила двоих детей. Для меня гораздо важнее чувствовать себя сильной, чем думать о цифрах на весах», — поделилась Роузи.Тем временем само шоу Victoria’s Secret продолжает вызывать споры в социальных сетях. Ранее бренд подвергся критике со стороны пользователей, недовольных составом участниц. Некоторые поклонники отметили, что модели, которые годами выходили на подиум марки, не получили приглашений, тогда как их места заняли блогеры и дети знаменитостей.