«Теперь моё сердце занято»: Анна Плетнёва рассказала о пополнении в семье

17 октября 2026, 22:32

Анна Плетнёва из «Винтажа» привезла из Лондона щенка по кличке Элио

Анна Плетнёва (Фото: Instagram* / @dusya_star)

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнёва поделилась с поклонниками радостной новостью — в её семье появился новый четвероногий любимец. Певица обзавелась щенком по кличке Элио, с которым познакомилась во время поездки в Лондон. Ради встречи с будущим питомцем артистка специально отправилась в британскую столицу.





Анна опубликовала в социальных сетях трогательные фотографии с новым другом, показав поклонникам, как теперь выглядит её семейная жизнь. На некоторых снимках также появились дочери певицы. Судя по кадрам, щенок уже успел стать важной частью семьи и завоевать всеобщее внимание.



При этом Плетнёва призналась, что изначально совсем не хотела так быстро привязываться к маленькому питомцу. Однако устоять перед его очарованием оказалось практически невозможно. Элио настолько покорил сердце артистки, что все первоначальные сомнения быстро исчезли.





«Как же я не хотела привязаться к этому комочку счастья, но это сильнее меня! В него невозможно не влюбиться, и теперь моё сердце занято», — эмоционально написала певица.