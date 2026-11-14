Романтичный жест на премьере: Иван Янковский разыскал супругу взглядом в зрительном зале
Иван Янковский появился на публике вместе с супругой Дианой Пожарской. Пара посетила премьеру криминальной драмы «Тяжёлый люкс», которая прошла в московском кинотеатре «Художественный». В новом многосерийном проекте актёр исполнил одну из главных ролей. Об этом сообщает Super.
Для выхода в свет Янковский выбрал сдержанный классический образ: чёрную рубашку, пиджак и брюки. Но особое внимание гостей привлёк не только его наряд, но и трогательный эпизод во время презентации сериала.
Находясь на сцене, Иван сложил руки в подобие подзорной трубы и стал искать супругу среди зрителей. Увидев Диану, актёр отправил ей несколько воздушных поцелуев. Пожарская ответила мужу смущённой улыбкой.
Ранее Янковский рассказывал о своём необычном увлечении. Оказалось, что актёр любит играть в гольф, но предпочитает не классический вариант, а его детскую версию.
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