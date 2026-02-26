Роскошь на миллион: Рудковская раскрыла, из какой посуды завтракает её семья

26 февраля 2026, 11:40

Сервировка стола Яны Рудковской обошлась в более 1,5 млн рублей

Яна Рудковская (Фото: Instagram* / @rudkovskayaofficial)

Рудковская показала сервировку семейного стола, стоимость которой превышает 1,5 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».