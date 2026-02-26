Роскошь на миллион: Рудковская раскрыла, из какой посуды завтракает её семья
Рудковская показала сервировку семейного стола, стоимость которой превышает 1,5 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Яна продемонстрировала, как проходят домашние трапезы в её семье. Напитки подают в фарфоровом сервизе Hermes стоимостью около 35 тыс рублей, блюда — на обеденном сервизе за 875 тыс рублей.
Столовые приборы выбраны от Dior — почти по 9 тыс рублей на человека. На столе также стоит этажерка для сладостей за 145 тыс рублей, а бокалы Baccarat оцениваются почти в 90 тыс рублей.
Дополняет сервировку крупная цветочная ваза из хрусталя с фигурками Феи стоимостью 430 тыс рублей. Самым бюджетным элементом оказались салфетки — около 5 тыс рублей.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России