Ксения Алфёрова ответила стихами на женитьбу бывшего мужа на 21-летней девушке

26 февраля 2026, 10:31

Ксения Алфёрова (Фото: Instagram* @ksenialferova)

Актриса Ксения Алфёрова впервые обратила внимание публики на ситуацию вокруг нового брака Егора Бероева. Её бывший муж незадолго до этого женился на 21-летней Анне Панкратовой. Слова Ксении по этому поводу приводит издание «СтарХит».





Алфёрова не стала давать прямых комментариев о женитьбе Бероева, но опубликовала в социальных сетях стихотворение. В нём поэт рассуждает о людях, которые приносят свет и тоску. Поклонники восприняли этот жест как эмоциональный отклик актрисы на происходящее в личной жизни бывшего супруга.

«Я бы хотела попросить людей перестать, по возможности, это обсуждать так бурно. Каждый человек может сделать что-то под влиянием тех или иных эмоций, а потом сильно пожалеть об этом. Не стоит его убивать, а словом можно убить, поверьте», — высказалась артистка.