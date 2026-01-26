«Туса жутко гламурная»: Екатерина Гордон жёстко прошлась по мероприятию в Куршевеле

26 января 2026, 14:03

Гордон возмутилась люксовым мероприятием российских звёзд в Куршевеле

Екатерина Гордон (Фото: Instagram* / @katyagordon)

Светская тусовка в Куршевеле вызвала резкую реакцию у Екатерины Гордон. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Поводом стало суперлюксовое мероприятие на французском курорте, где появились Оксана Самойлова, Клава Кока, Ксения Собчак, Александр Рогов, Елена Перминова и Елизавета Базыкина. В соцсетях праздник многие восприняли как «пир на весь мир», что и возмутило общественность.



Екатерина Гордон эмоционально высказалась о происходящем, не подбирая выражений и выражаясь нецензурной лексикой.





«Всю эту тусу жутко гламурную нужно отправить на денёк, например, в госпиталь Вишневского, чтобы они посмотрели что реально происходит. Ребят, вы точно за халявный номер в "Куршеке", за жрачку и за рекламу обуви, которую вы даже не носите, готовы это повторить? Чуваки, вы реально сами по себе туда не можете сгонять?» — заявила Гордон.