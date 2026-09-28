Российская актриса тайно вышла замуж и впервые раскрыла правду
Актриса Юлия Пересильд сообщила о переменах в личной жизни: она вступила в брак. Артистка коротко подтвердила эту информацию, признавшись, что чувствует себя счастливой, пишет StarHit.
В начале сентября поклонники заметили на безымянном пальце Пересильд кольцо, после чего появились предположения о свадьбе. Имя избранника актриса пока не раскрывает.
Юлия Пересильд появилась на свет 5 сентября 1984 года в Пскове. Творческие способности она начала проявлять ещё в детстве: с третьего класса участвовала в школьных концертах и постановках, пела и выходила на сцену. В 14 лет Юлия устроилась на работу, чтобы поддержать маму и бабушку материально.
Окончив школу, Пересильд попыталась поступить в Школу-студию МХАТ, но не прошла вступительные испытания. Неудача не остановила её: спустя некоторое время она стала студенткой ГИТИСа.
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