Роман с Пересильд, интрижка со студенткой и трое внебрачных детей: почему Кира Саксаганская не уходит от Алексея Учителя и кто управляет его империей

10 сентября 2026, 19:10

Алексей Учитель (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Режиссёр, известный по фильмам «Дневник его жены», «Космос как предчувствие» и «Цой», Алексей Учитель в 2026 году вместе с женой Кирой Саксаганской отметит полвека совместной жизни. У режиссёра есть внебрачные дети, пресса регулярно пишет о его молодых спутницах, а жена всё это время рядом. Она ведёт дела киностудии и держит дом, не вынося личного на публику, и последнее слово в семье — за ней. Почему Кира Саксаганская не ушла от Алексея Учителя, несмотря на его измены, и как женщине удаётся сохранять и брак, и империю, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Знакомство и осознанный выбор Бытовые трудности лихих девяностых и решительный переезд Кира Саксаганская: архитектор киностудии «Рок» Сложная личная жизнь Киры Саксаганской Профессиональный медиатор, опора семьи и единство интересов

Знакомство и осознанный выбор

Бытовые трудности лихих девяностых и решительный переезд



Алексей Учитель с супругой Кирой Саксаганской и Илья Учитель

Кира Саксаганская: архитектор киностудии «Рок»

Влияние суррогатной матери? Почему 14-летняя дочь Киркорова Алла-Виктория отреклась от имени, данного в честь Пугачёвой

Сложная личная жизнь Киры Саксаганской



Алексей Учитель с дочерьми (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Профессиональный медиатор, опора семьи и единство интересов