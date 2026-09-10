Роман с Пересильд, интрижка со студенткой и трое внебрачных детей: почему Кира Саксаганская не уходит от Алексея Учителя и кто управляет его империей
Режиссёр, известный по фильмам «Дневник его жены», «Космос как предчувствие» и «Цой», Алексей Учитель в 2026 году вместе с женой Кирой Саксаганской отметит полвека совместной жизни. У режиссёра есть внебрачные дети, пресса регулярно пишет о его молодых спутницах, а жена всё это время рядом. Она ведёт дела киностудии и держит дом, не вынося личного на публику, и последнее слово в семье — за ней. Почему Кира Саксаганская не ушла от Алексея Учителя, несмотря на его измены, и как женщине удаётся сохранять и брак, и империю, читайте в материале «Радио 1».
Знакомство и осознанный выборВ конце 70-х годов в Ленинграде познакомились будущий режиссёр Алексей Учитель и студентка Московского автомобильно-дорожного института (МАДИ) Кира Саксаганская. В тот период Алексей работал оператором на Ленинградской студии документальных фильмов, а молоденькая Кира, которая была младше него на 11 лет, только начинала свой профессиональный путь. Возраст и разные сферы деятельности не стали препятствием. Мужчина влюбился моментально, а вот девушка не сразу ответила взаимностью.
Алексей проявил настойчивость, и в 1981 году они расписались. Получив диплом инженера в 1984 году, Кира так и не проработала по специальности ни дня — ушла в кинематограф и занялась организацией и финансированием проектов мужа.
Бытовые трудности лихих девяностых и решительный переездНачало эпохи перемен стало для семьи временем серьёзных испытаний. В мае 1992 года родился сын Илья, и забот прибавилось. Жили они тогда в тесной ленинградской коммуналке вместе с тяжелобольной матерью режиссёра. Алексей ночами работал над дебютным полнометражным фильмом «Мания Жизели», а Кира занималась младенцем, свекровью и всеми организационными делами. После смерти пожилой женщины именно Кира настояла на переезде в Москву.
Первое время семья жила у её столичных родственников, пока не встала на ноги. Позже Алексей Ефимович не раз говорил в интервью, что без решительности жены, вероятно, так и остался бы в Ленинграде и не смог бы реализовать свои главные режиссёрские проекты.
Кира Саксаганская: архитектор киностудии «Рок»В 1990 году Алексей Учитель основал творческо-производственное объединение «Рок», которое стало главной площадкой для его авторского кино. Кира официально возглавила студию и взяла на себя все финансовые и административные дела. Пока режиссёр занимался творчеством, она находила инвесторов, планировала расходы и организовывала съёмки. Несмотря на то что Саксаганская фактически курировала производство всех картин студии с момента её основания, имя супруги создателя проекта впервые появилось в титрах в качестве продюсера лишь в 2003 году, в фильме «Прогулка» (который, к слову, получил главный приз на «Кинотавре»).
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Коллеги по цеху характеризуют женщину как прагматичного и жёсткого управленца. Её главная заслуга, по словам близкого окружения, — умение превращать смелые творческие идеи в конкретные, завершённые и успешные кинопроекты.
Сложная личная жизнь Киры СаксаганскойВ 2008 году на съёмках фильма «Пленный» Алексей познакомился с молодой актрисой Юлией Пересильд, которая была младше кинопродюсера на 33 года. Роман длился более десяти лет, и в этот период Пересильд родила режиссёру двух дочерей — Анну (2009) и Марию (2012). В 2017 году артистка публично подтвердила отцовство Учителя.
Позже пара рассталась, сохранив тёплые отношения ради детей. Следующей музой сценариста стала его бывшая студентка Софья Меледина, которая младше мужчины на 46 лет. В 2022 году молодая женщина родила Учителю третью дочь — Нину. Уникальная ситуация сложилась 19 марта 2024 года на премьере «Летучего корабля» — фильма, который снял сын Киры и Алексея, Илья. В зале одновременно оказались все три женщины из жизни режиссёра: Юлия Пересильд с дочерьми, Софья Меледина с маленькой Ниной и Кира Саксаганская — как официальная жена и генеральный продюсер картины. Несмотря на непростую семейную ситуацию, Кира, по словам близких, никогда не устраивала публичных сцен. Она предпочитала поговорить с мужем, помочь ему разобраться, а не выносить всё на всеобщее обозрение.
Профессиональный медиатор, опора семьи и единство интересовНа съёмках Кира Саксаганская — не только генеральный продюсер, но и своего рода дипломат. Ярким примером такого подхода стала работа над фильмом «Летучий корабль» (2024): когда на площадке возникали творческие разногласия между режиссёром (их сыном Ильёй) и продюсером (Алексеем Учителем), именно мать и жена в одном лице обеспечивала конструктивный диалог, помогая найти компромисс и сохранить рабочую атмосферу. Браку Киры и Алексея уже 45 лет (с 1981 года).
Несмотря на широкое обсуждение личной жизни любвиобильного сценариста в прессе, супруги официально не разводились. Саксаганская сохраняет ключевые позиции в киноиндустрии: она остаётся генеральным директором «Рока», много лет является президентом международного кинофестиваля документального и короткометражного кино «Послание к человеку», а также активно поддерживает дебютантов через грантовые и образовательные программы.
Народный артист РФ и его жена по-прежнему вместе. Они часто появляются на премьерах и светских мероприятиях. Их держит не только брак, но и общее дело — кино, которому оба служат уже много лет.