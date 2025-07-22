Российская актриса театра и кино Татьяна Егорова скончалась на 82-м году жизни
Российская актриса театра и кино, писательница Татьяна Егорова скончалась 21 июля 2025 года в возрасте 81 года. Татьяна ушла из жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщает Telegram-канал Союза кинематографистов России.
Татьяна Николаевна, родившаяся 8 января 1944 года в Москве, оставила значительный след в отечественном искусстве. В 1966 году она окончила Театральное училище имени Щукина, после чего долгие годы служила в Театре Сатиры.
«Друзья, коллеги отмечают Татьяну Николаевну, как талантливую, красивую актрису театра и кино, доброжелательного друга с хорошим чувством юмора. Светлая память!», — говорится в сообщении пресс-службы Союза кинематографистов России.За время творческой карьеры она снялась в более чем 30 фильмах, включая «Журавль в небе», «Право на прыжок» и «Однажды, двадцать лет спустя», а также культовые «Служебный роман» и «Безумный день, или Женитьба Фигаро».
Егорова также проявила себя как писательница, создав биографическую книгу «Андрей Миронов и я» о своих отношениях с артистом, длившихся 21 год, а также автобиографический роман «Русская Роза», семь пьес и множество эссе.
Причина смерти артистки и дата прощания с ней в публикации не уточняется.