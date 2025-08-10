Российская актриса Виктория Полторак впервые стала бабушкой

10 августа 2025, 06:43

Виктория Полторак (Фото: Instagram* @viktoriiapoltorak)

Российская актриса Виктория Полторак раскрыла трогательную новость: у нее есть внучка. 44-летняя звезда впервые стала бабушкой еще год назад, однако не торопилась разглашать эту информацию. Об этом сообщает издание «StarHit».





Полторак не склонна афишировать события из личной жизни, поэтому поделилась фактом пополнения в семье лишь сейчас. Внучку ей подарила старшая дочь, Валерия. Именно рождение малышки стало для Полторак сигналом, что она может полноценно вернуться в театр.





«В театр я вернулась всего лишь девять месяцев назад, когда у моей дочери родилась дочь. Сейчас, когда одному моему ребенку 22 года и она сама уже мама, а другому 15 лет, я уже могу себе это позволить», — призналась актриса.