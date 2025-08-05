Четырёхлетний ребёнок из России попал в базу украинского сайта «Миротворец»*
Украинский сайт «Миротворец»* опубликовал персональные данные четырехлетнего мальчика из России. Об этом пишет РИА Новости.
В размещённой на сайте карточке указаны полное имя ребёнка, дата рождения – 2020 год, а также предполагаемые даты его посещений территории Луганской Народной Республики (ЛНР).
По информации агентства, ребёнок внесен в базу за поездки из Ростовской области в ЛНР через пункт пропуска Новошахтинск.
Такие действия Украины вызвали резкую критику и обеспокоенность со стороны российских властей и общественности.
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