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Четырёхлетний ребёнок из России попал в базу украинского сайта «Миротворец»*

Фото: iStock/Silent_GOS

Украинский сайт «Миротворец»* опубликовал персональные данные четырехлетнего мальчика из России. Об этом пишет РИА Новости.



В размещённой на сайте карточке указаны полное имя ребёнка, дата рождения – 2020 год, а также предполагаемые даты его посещений территории Луганской Народной Республики (ЛНР).

По информации агентства, ребёнок внесен в базу за поездки из Ростовской области в ЛНР через пункт пропуска Новошахтинск.

Такие действия Украины вызвали резкую критику и обеспокоенность со стороны российских властей и общественности.

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*сайт признан экстремистским и запрещён на территории России
Анастасия Чинкова

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