Российские актеры лишились недвижимости в Финляндии

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Российские актеры Лидия Федосеева-Шукшина, Елена Кондулайнен и Александр Пашутин лишились своих квартир в Финляндии из-за долгов управляющей компании.
Как сообщает Life.ru, актеры владели недвижимостью в курортном городе Пункахарью до осени 2023 года.
По информации источника, квартиры у владельцев изъяли после банкротства управляющей компании. Согласно финскому законодательству, жильцы не владеют квартирами напрямую, а лишь имеют акции управляющих компаний, дающие право пользования недвижимостью. Теперь для возврата права на жилье потребуется заплатить новой управляющей компании, если она появится, однако деньги за утраченные квартиры возвращены не будут.
Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной, Ольга, заявила, что финские власти никак не отреагировали на произошедшее. Из-за закрытых границ актриса не может даже забрать свои личные вещи. По словам Ольги, дом отключен от электричества и воды, и постепенно приходит в негодность.
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По информации источника, квартиры у владельцев изъяли после банкротства управляющей компании. Согласно финскому законодательству, жильцы не владеют квартирами напрямую, а лишь имеют акции управляющих компаний, дающие право пользования недвижимостью. Теперь для возврата права на жилье потребуется заплатить новой управляющей компании, если она появится, однако деньги за утраченные квартиры возвращены не будут.
Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной, Ольга, заявила, что финские власти никак не отреагировали на произошедшее. Из-за закрытых границ актриса не может даже забрать свои личные вещи. По словам Ольги, дом отключен от электричества и воды, и постепенно приходит в негодность.
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Елена Перлова