Люся Чеботина приоткрыла тайну личных отношений после расставания с ЮрКиссом
Певица Люся Чеботина рассказала о новом бойфренде
Музыкальная исполнительница Люся Чеботина подтвердила, что в её личной жизни настали перемены. Об этом она рассказала в беседе с Идой Галич.
На вопрос о бывших артистка ответила с улыбкой, заявив, что тост нужно поднимать за нынешних возлюбленных. Как оказалось, такой человек в жизни 28-летней певицы уже есть, однако имя его она раскрывать не стала по ряду причин.
«У меня был опыт, когда я всем рассказывала о своих отношениях, поэтому эти хочу сохранить себе. Я поднимаю за него тост. И надеюсь, что он будет последним парнем. Шутки шутками. Он офигенный, нереальный», — призналась Чеботина.Напомним, ранее исполнительница хита «Солнце Монако» встречалась с певцом ЮрКиссом. Пара рассталась весной этого года.