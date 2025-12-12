Люся Чеботина приоткрыла тайну личных отношений после расставания с ЮрКиссом

12 декабря 2025, 05:26

Певица Люся Чеботина рассказала о новом бойфренде

Люся Чеботина (Фото: Telegram @lusia_first_lady)

Музыкальная исполнительница Люся Чеботина подтвердила, что в её личной жизни настали перемены. Об этом она рассказала в беседе с Идой Галич.





На вопрос о бывших артистка ответила с улыбкой, заявив, что тост нужно поднимать за нынешних возлюбленных. Как оказалось, такой человек в жизни 28-летней певицы уже есть, однако имя его она раскрывать не стала по ряду причин.



«У меня был опыт, когда я всем рассказывала о своих отношениях, поэтому эти хочу сохранить себе. Я поднимаю за него тост. И надеюсь, что он будет последним парнем. Шутки шутками. Он офигенный, нереальный», — призналась Чеботина.