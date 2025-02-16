Звезда «Аноры» Юра Борисов появился на премии BAFTA в Лондоне с Эйдельштейном

Юра Борисов (Фото: Instagram*/yuri_borisov_)
Номинированный на «Оскар» актер Юрий Борисов появился на премии BAFTA в Лондоне вместе с коллегами по цеху Марком Эйдельштейном и Майки Мэдисон. Об этом пишет журнал Voice.
Борисов по случаю номинации на «Лучшую мужскую роль второго плана» надел стильный полосатый костюм, дополненный по классике белой рубашкой.
Юра Борисов и Марк Эйдельштейн (Фото:Instagram*/mark.eydel)
Эйдельштейн был в контрастном черно-белом костюме и ботинках с высокой подошвой.
В сети уже обсуждают появление кинозвезд из России на вечеринке.
Недавно Борисов представил киноленту «Пророк» про поэта Александра Пушкина в Москве. Его игру оценила пушкиновед Галина Седова.
Ранее сообщалось, что сказала актриса Юлия Снигирь о Борисове после его намека на старость.
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*Запрещен в РФ
Юра Борисов и Марк Эйдельштейн (Фото:Instagram*/mark.eydel)
Эйдельштейн был в контрастном черно-белом костюме и ботинках с высокой подошвой.
В сети уже обсуждают появление кинозвезд из России на вечеринке.
«Стиляги оба!», «Юра нарядился как отец на выпускной, а Марк — на стиле, как всегда», «Красавчики, это звездный час Юры!» — пишут юзеры.
Недавно Борисов представил киноленту «Пророк» про поэта Александра Пушкина в Москве. Его игру оценила пушкиновед Галина Седова.
Ранее сообщалось, что сказала актриса Юлия Снигирь о Борисове после его намека на старость.
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*Запрещен в РФ
Никита Кротов