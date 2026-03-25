Российский бьюти-блогер ответил на обвинения в том, что его ограбили эскортники*
Ограбленный в январе блогер Игорь Синяк ответил на обвинения историка моды Александра Васильева. Соответствующий пост появился на его странице в социальной сети.
Ранее Васильев в видео на YouTube-канале блогера Сергея Григорьева-Апполонова, известного под псевдонимом Grey Wiese, заявил, что не верит в версию Синяка о том, как его обокрали. По словам историка моды, ценности из квартиры вынесли «мальчики по вызову»*, которых тот пригласил к себе.
«Он говорит, что меня обокрали какие-то проститутки*, которых я вызывал. В общем, полный бред. Я не люблю молчать, когда меня обвиняют в какой-то, извините меня…» — высказался Синяк.В начале январе стало известно, что блогер подвергся нападению двух темнокожих мужчин. Один из них угрожал ему ножом, а другой вынес ценности из квартиры.