Российский бьюти-блогер ответил на обвинения в том, что его ограбили эскортники*

25 марта 2026, 19:58

Синяк опроверг слова Александра Васильева о том, что его ограбили эскортники*

Игорь Синяк (Фото: Инстаграм**/theigorsinyak)

Ограбленный в январе блогер Игорь Синяк ответил на обвинения историка моды Александра Васильева. Соответствующий пост появился на его странице в социальной сети.





Ранее Васильев в видео на YouTube-канале блогера Сергея Григорьева-Апполонова, известного под псевдонимом Grey Wiese, заявил, что не верит в версию Синяка о том, как его обокрали. По словам историка моды, ценности из квартиры вынесли «мальчики по вызову»*, которых тот пригласил к себе.

«Он говорит, что меня обокрали какие-то проститутки*, которых я вызывал. В общем, полный бред. Я не люблю молчать, когда меня обвиняют в какой-то, извините меня…» — высказался Синяк.