Российский художник Никас Сафронов поставил рекорд по количеству штрафов

Художник Никас Сафронов получил 691 штраф на 655 тысяч рублей за нарушения ПДД
Никас Сафронов (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Российский художник Никас Сафронов набрал рекордное количество штрафов за нарушения правил дорожного движения, пишет Telegram-канал SHOT.



За прошлый месяц Сафронов на своем автомобиле Porsche набрал 62 штрафа на почти 70 тыс. рублей. Художник начал собирать штрафы в большом количестве с момента покупки машины в 2024 году.

За это время Никас поставил рекорд — получил 691 штраф на 655 тыс. рублей. Из них не оплачены 49 — на сумму 56 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что муж Ксении Бородиной собрал 264 штрафа, катаясь на автомобиле жены. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

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