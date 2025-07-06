Российский художник Никас Сафронов поставил рекорд по количеству штрафов
Художник Никас Сафронов получил 691 штраф на 655 тысяч рублей за нарушения ПДД
Российский художник Никас Сафронов набрал рекордное количество штрафов за нарушения правил дорожного движения, пишет Telegram-канал SHOT.
За прошлый месяц Сафронов на своем автомобиле Porsche набрал 62 штрафа на почти 70 тыс. рублей. Художник начал собирать штрафы в большом количестве с момента покупки машины в 2024 году.
За это время Никас поставил рекорд — получил 691 штраф на 655 тыс. рублей. Из них не оплачены 49 — на сумму 56 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что муж Ксении Бородиной собрал 264 штрафа, катаясь на автомобиле жены. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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