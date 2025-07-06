Сестре Жанны Фриске сделали экстренную операцию

Наталья Фриске сообщила, что ее экстренно прооперировали
Наталья Фриске (Фото: Instagram* @friske_natalia)

Наталья Фриске сообщила в личном блоге, что ей провели экстренную операцию.



Знаменитость экстренно прооперировали из-за абсцесса — у нее загноились лимфоузлы. По словам врачей, если бы Наталья обратилась за медицинской помощью позже, то последствия могли быть намного хуже.

Фриске уверена, что недуг произошел из-за ангины, которую она перенесла месяц назад. Блогер призвала фанатов правильно лечиться и проходить обследования.

Наталья добавила, что ее навестят родители и дочь.

*Запрещен в РФ

Екатерина Коршунова

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