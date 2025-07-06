Андрей Малахов ответил жене Фёдора Смолова, которая встала на защиту мужа

Андрей Малахов (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Андрей Малахов ответил жене Федора Смолова, которая встала на защиту мужа. Об этом стало известно из соцсетей.



В комментариях под публикацией Карины Смоловой (Истоминой) высказался известный телеведущий. Малахов отметил, что после драки Смолов отправился в дорогостоящий отпуск.

«Вы забыли написать: "Были на Мальдивах! В Waldorf Astoria, в вилле стоимостью 420 тысяч рублей в день"», — написал он.

Ранее жена Фёдора Смолова прокомментировала драку с его участием в «Кофемании». Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, инцидент произошел в кафе «Кофемания» 28 мая. У Фёдора Смолова возник конфликт с бизнесменами: футболист ударил сначала одного, а затем другого. Спустя время спорстмен выплатил 1 миллион рублей пострадавшему.

Екатерина Коршунова

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