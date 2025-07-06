Андрей Малахов ответил жене Фёдора Смолова, которая встала на защиту мужа

06 июля 2025, 14:18

Андрей Малахов (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Андрей Малахов ответил жене Федора Смолова, которая встала на защиту мужа. Об этом стало известно из соцсетей.





В комментариях под публикацией Карины Смоловой (Истоминой) высказался известный телеведущий. Малахов отметил, что после драки Смолов отправился в дорогостоящий отпуск.





«Вы забыли написать: "Были на Мальдивах! В Waldorf Astoria, в вилле стоимостью 420 тысяч рублей в день"», — написал он.