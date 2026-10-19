Российской блогерше вменяют больше тысячи эпизодов мошенничества

19 октября 2026, 16:08

Блогерше Улановой вменяют 1781 эпизод мошенничества на 130 млн рублей

Екатерина Уланова (Фото: Instagram*/ulanova_buro_)

В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга во вторник начнется процесс по делу предпринимательницы и блогера Екатерины Улановой и ее мужа Алексея, обвиняемых в мошенничестве. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.