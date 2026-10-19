Российской блогерше вменяют больше тысячи эпизодов мошенничества
В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга во вторник начнется процесс по делу предпринимательницы и блогера Екатерины Улановой и ее мужа Алексея, обвиняемых в мошенничестве. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
По версии следствия, владельцы онлайн-магазина «Уланова-бюро» с декабря 2021 года размещали в соцсетях ложную информацию о продаже брендовых стайлеров для волос, смартфонов и сертификатов по заниженной стоимости, а также предлагали приобрести подписки на «выгодные покупки». После получения денег супруги переставали выходить на связь с покупателями. Потерпевшими по делу признали 247 человек, общий ущерб превысил 130,7 млн рублей.
Екатерине Улановой вменяют 1781 эпизод мошенничества: 1017 преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ, четыре — по ч. 3 ст. 159 УК РФ и 760 — по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном, крупном и значительном размерах). Алексею Уланову инкриминируют 1017 преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ.
В июне в Верх-Исетском районном суде прошло предварительное слушание по делу Улановой, ей продлили арест до 14 декабря. Тогда сообщалось, что дело могут передать по подсудности в Октябрьский райсуд Екатеринбурга, однако это постановление обжаловали.
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