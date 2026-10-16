«Я понимаю всю ответственность»: блогер Саша Стоун высказался о работе в Госдуме

16 октября 2026, 15:48

Саша Стоун объяснил, зачем решил стать депутатом Госдумы, несмотря на критику

Саша Стоун (Фото: Instagram* / @sashka_stone)

Блогер Саша Стоун заявил в шоу «Утро. ТНТ», что решение стать депутатом Госдумы было для него осознанным и тщательно обдуманным шагом. По словам молодого политика, он понимает, какая ответственность лежит на нем в связи с новой должностью.