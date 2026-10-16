«Я понимаю всю ответственность»: блогер Саша Стоун высказался о работе в Госдуме
Блогер Саша Стоун заявил в шоу «Утро. ТНТ», что решение стать депутатом Госдумы было для него осознанным и тщательно обдуманным шагом. По словам молодого политика, он понимает, какая ответственность лежит на нем в связи с новой должностью.
Стоун входит в комитет, занимающийся вопросами спорта, туризма, патриотического воспитания и молодежной политики. Эти направления связаны в том числе с интересами молодого поколения, поэтому блогер подчеркнул важность своей работы.
Стоун признал, что его переход из медиасферы в политику вызывает удивление и негативную реакцию у части аудитории. При этом он отметил, что публичность давно стала частью его жизни, поэтому к критике он в определенной степени привык.
Несмотря на неоднозначную реакцию окружающих, блогер дал понять, что серьезно относится к своим обязанностям и не считает решение о работе в Госдуме случайным.
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