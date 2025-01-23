«Россия её не отдаст»: Адвокат оценила шансы Латвии арестовать Седокову за смерть Тиммы

Янис Тимма и Анна Седокова (Фото: соцсети)
Латвийский Следственный комитет открыл уголовное дело по факту насильственной смерти мужа Анны Седоковой Яниса Тиммы. В это время Следственный комитет РФ в возбуждении уголовного дела по факту смерти латвийского баскетболиста Яниса Тиммы отказал.
Адвокат по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с «Радио 1» сообщила, что рассчитывать на справедливое расследование дела со стороны латвийских правоохранительных органов не стоит.
По ее словам, если латвийские правоохранительные органы будут проводить расследование, Российская Федерация все равно не выдаст свою гражданку (Анну Седокову) — даже по запросу следствия.
Она добавила, что в Российской Федерации не нашли основание возбуждать уголовное дело по статье о доведении до самоубийства, потому что брак рассматривается как добровольный союз мужчины и женщины.
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«Латвия негативно относится к России и к российским гражданам в том числе. И есть веские основания полагать, что латвийские правоохранительные органы будут предвзято относиться к этому делу. По моему мнению, если сейчас там возбудили уголовное дело, значит, это предвзятое отношение. Я считаю, что оно основано на политической конъюнктуре. И считать, что в Латвии наши российские граждане получат доступ к правосудию, к объективному суду, практически невозможно», — объяснила адвокат.
По ее словам, если латвийские правоохранительные органы будут проводить расследование, Российская Федерация все равно не выдаст свою гражданку (Анну Седокову) — даже по запросу следствия.
«Если тело еще не предали земле или не кремировали, значит, следствие еще рассчитывает собрать какие-то доказательства и провести дополнительные экспертизы. Никаких сроков точных нет. Это все решает следователь», — подчеркнула Ярмуш.
Она добавила, что в Российской Федерации не нашли основание возбуждать уголовное дело по статье о доведении до самоубийства, потому что брак рассматривается как добровольный союз мужчины и женщины.
«И если она не хотела с ним жить, и из-за этого он на себя наложил руки — это его проблема, но не проблема бывшей супруги», — заключила адвокат.
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Анастасия Бондарева