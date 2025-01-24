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«Вечерний Ургант» вернулся в соцсети после трех лет тишины

Фото: iStock/ Urupong

Фото: iStock/ Urupong

Известное российское шоу «Вечерний Ургант» вернулось в социальные сети спустя практически три года. Поводом для этого стала номинация актера Юры Борисова на премию «Оскар».
В аккаунте шоу поделились отрывком из выпуска, гостем которого был актер Юра Борисов.

«Мы вспомнили пароль», — обратили внимание создатели программы.



Выпуск с номинантом на «Оскар» появился в эфире в феврале 2021 года. Ведущий Иван Ургант назвал Юрия самым популярным артистом года и напомнил ему о визите на «Вечерний Ургант».

«Я вообще хочу в Америке побывать, посмотреть, что там происходит», — говорил Юра Борисов в эфире программы.

Программа «Вечерний Ургант» транслировался на Первом канале с 2012 года. Последний выпуск шоу показывали в эфире 21 февраля 2022 года. Ведущий программы Иван Ургант так и не вернулся на телевидение, хотя никаких заявлений об его увольнении не было.

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#телевидение
#программа
#шоу
#актёр
«Я трижды была замужем и больше туда не хочу»: Лариса Долина рассказала о личной жизни
Лариса Долина заявила, что ей хорошо в одиночестве
24 января 2025, 21:57

Лариса Долина (фото: соцсети)

Певица Лариса Долина трижды была замужем. Сейчас она прекрасно чувствует себя в одиночестве и не стремится к новым отношениям.
69-летняя артистка прекрасно выглядит: в последние годы она похудела, следит за фигурой и лицом. Многие уверены, что у Долиной много поклонников, однако свою личную жизнь она не афиширует уже несколько лет.

Звезда откровенно высказалась об отношениях, отметив, что прекрасно чувствует себя без партнёра, и не планирует снова отправляться под венец.

«Я никогда не считала себя завидной невестой, я даже об этом никогда не думала. Появится – да. А так мне очень хорошо одной. Я никого пока не хочу, мне хорошо одной, правда. Я три раза была замужем и больше туда не хочу», – пояснила Долина.
Также она положительно высказалась о союзов, где один из партнёров старше. По её словам, настоящая любовь не имеет Возраста, границ и противоречит всем условностям.

Первый брак Долиной продлился семь лет. Певица вышла замуж за Анатолия Миочинского, от которого родила дочь Ангелину.

Вторым её избранником стал музыкант Виктор Митязов. Брак с ним распался в 1998 году.

Третьим супругом артистки стал бас-гитарист Илья Спицын, который был младше её на 13 лет. Они прожили вместе до 2018 года, однако Долина не раскрывала деталей расставания с ним.

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#шоу-бизнес
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Диана Гурцкая не смогла сдержать слёз, рассказывая о сыне, которого не может видеть
24 января 2025, 21:32

Диана Гурцкая (фото: соцсети)

Певица Диана Гурцкая рассказала, каково это – не видеть собственного сына, и не смогла сдержать слёз. Сокровенным она поделилась в шоу Натальи Подольской «Наша Наташа».
Она рассказала, что его теплота и отношение к ней дают возможность видеть его и без зрения. Однако был момент, когда ей говорили: «Ой, Диана, ты бы видела, какой он красивый». В это мгновение она молила хотя бы на пять минут дать ей зрение, чтобы взглянуть на сына, «больше не прошу».

Диана ​Гурцкая с сыном (фото: соцсети)

Также Гурцкая поделилась историей, произошедшей на утреннике сына в детском саду много лет назад.

«Я приехала туда, сижу, смотрю, как он там играет, как он там выступает. А после решили преподаватели какую-то игру затеять: каждый подходит к родителям и что-то там вместе прыгают, бегают, играют. Я сижу и уже понимаю, что сейчас произойдет. Каждый ребенок полетел к маме, мой подлетел ко мне и стал тащить «мама, пойдем». У меня случилось то, чего никогда не случалось. В этот момент у меня вот здесь вот что-то произошло, комочек. И тогда я сказала: «Господи, за что?», – откровенно рассказала певица.
Однако после она уточнила, что это была лишь минутная слабость, которых старается не допускать, поскольку считает, что не имеет на это права.

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Кинокритик Пронченко повинилась перед Борисовым за предсказание ему заката карьеры
Кинокритик Пронченко повинилась за предсказание Юре Борисову заката карьеры
24 января 2025, 20:08

Фото: istockphoto/vzphotos

Российский актёр Юра Борисов номинирован на премию «Оскар» Американской киноакадемии за роль второго плана в фильме «Анора», уже получившего Золотую пальмовую ветвь на фестивале в Каннах. На эту сенсационную новость отреагировала известный кинокритик Зинаида Пронченко, не так давно предрекавшая артисту скорый закат карьеры.
В своём телеграм-канале она опубликовала пост, в котором признала свою неправоту в оценке таланта актёра. Эксперт вспомнила свою негативную реакцию на исполнение Борисовым сомнительной роли в невнятном проекте «Бременские музыканты». Тогда, в 2022 году, она предположила, что на международной карьере ему можно ставить крест.

«В прошлом году Юра Борисов был в Каннах с "Петровыми" и "Купе № 6", а также в Венеции с "Мама, я дома" и "Волкогоновым". В этом году — роль петуха рядом с ослом в роли Дмитрия Дюжева», — с ядовитой иронией написала Пронченко.

Теперь кинокритик признала, что ошиблась, ведь к Борисову пришёл ошеломляющий успех после исполнения рол в фильме «Анора». Она отдала должное и юмору, с которым актёр ответил на её негативные высказывания. Он опубликовал снимок, на котором пьёт из кружки, на которой напечатан пост эксперта — о скором окончании его международной карьеры.

«Это фото — собственность номинанта на премию "Оскар"!», — напомнила всем и самой себе Пронченко.

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Shaman и Мизулина больше не скрывают своих чувств: пару заметили на свидании в московском ресторане
Shaman и Мизулину заметили на свидании в московском ресторане
24 января 2025, 20:02

Екатерина Мизулина и Shaman (фото: соцсети)

Отношения главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной и певца Ярослава Дронова (Shaman) обсуждают уже давно. 24 января пара дала новый повод для обсуждения, опубликовав очередной совместный пост в соцсетях.
О том, что между певцом и общественницей развиваются романтические отношения говорят ещё с лета 2023 года. Певец дарил Екатерине роскошные букеты, а она, в свою очередь, приходила на все его концерты. Однако всерьёз о романе никто не думал, поскольку Shaman был женат на Елене Мартыновой. Но после их развода в сентябре 2024 года количество совместного контента в соцсетях Мизулиной и Дронова начало только расти.

В пятницу Екатерина в своём Telegram-канале сообщила, что она с Дроновым хочет приехать в одну из российских школ с автограф-сессией, концертом и секретным сюрпризом.

А уже вечером этого дня пару заметили на свидании в московском ресторане La Bottega Siciliana. Дронов и Мизулина оживлённо беседовали и заигрывали друг с другом, не скрывая своих чувств, пишет портал Woman.ru.

Это не первый раз, когда их замечают вместе. 18 января они посетили показ литературно-музыкальной композиции «Настоящие» в Москве.

Судя по всему, Мизулина и Shaman не собираются комментировать свои отношения, а просто наслаждаются обществом друг друга.

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#соцсети
#шоу-бизнес
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«Мне было страшно»: Влад Топалов признался, что Регина Тодоренко уговорила его присутствовать на родах
Топалов признался, что не хотел присутствовать на родах жены, но она уговорила
24 января 2025, 19:36

Регина Тодоренко и Влад Топалов (фото: соцсети)

Певец Влад Топалов признался, что не хотел присутствовать на родах жены, телеведущей Регины Тодоренко, но она его уговорила.
Пара жената с 2018 года и воспитывает двух сыновей – шестилетнего Михаила и двухлетнего Мирослава. Во время беременности Тодоренко поставила мужа перед фактом, заявив, что у них будут партнёрские роды. Эта новость не обрадовала Топалова.

Регина хотела, чтобы роды были максимально естественными, она отказалась от обезболивания и настояла, чтобы супруг был рядом.

«Я не был уверен, что хотел бы разделить это с женой чисто из-за эстетических соображений. Но Регина сказала, что ей не интересно, что я думаю, я был ей нужен», – поделился бывший солист группы Smash!!
Тогда Топалов уступил жене. Они вместе начали посещать курсы по подготовке к родам, изучили специализированную литературу, смотрели видео на данную тему. Сначала, признаётся Влад, он просто делал всё ради своей любимой, однако затем влился в подготовку, ему начали нравится эти занятия, поскольку они были очень полезны и дали ему много знаний. В итоге, в этот важный момент ему удалось стать поддержкой для супруги, её лучшим другом и личным медбратом.

«Мне было страшно, но, когда ты подготовлен к этому, у тебя другое отношение. Когда мы подошли к родам, напитавшись этой информацией, я подумал: «Всё, я буду не таким, как все отцы. Я буду с ней рожать, буду ночью вставать, подносить его кормить, мыть», – откровенно признался артист.
Однако вскоре после появления первенца отношение Топалова к жене и ребёнку резко изменилось. Он отстранился, не испытывал отцовских чувств. Но ему удалось решить эту проблему с психологом.

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«Нашей маленькой богине 15 лет»: Никита Джигурда и Марина Анисина показали дочь в её день рождения
24 января 2025, 19:19

Никита Джигурда и Марина Анисина (фото: соцсети)

Никита Джигурда и Марина Анисина показали 15-летнюю дочь в день её рождения.
63-летний актёр и 49-летняя олимпийская чемпионка в танцах на льду воспитывают двоих детей – Мика-Анжеля и Эву-Владу, родившихся с разницей в один год. В день рождения Эвы Анисина показала новые фото повзрослевшей дочери.

Эва-Влада Анисина-Джигурда (фото: соцсети)

Фигуристка поздравила Эву с днём рождения, пожелала здоровья и, чтобы удача была её главной подругой.

«Нашей маленькой богине (выше мамы) Эве-Владе сегодня исполнилось 15 лет. С днем рождения, любимая доченька!», – поздравил девушку Джигурда.
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Рэпера Влади* из группы «Каста» признали иноагентом
24 января 2025, 18:39

Влади* (фото: соцсети)

Солиста культовой российской рэп-группы «Каста» Влади (настоящее имя – Владислав Лешкевич)* признали иноагентом. Его фамилия появилась в обновлённом в пятницу списке иностранных агентов на сайте Минюста России.
Отмечается, что музыкант принимал участие в создании и распространении сведений и материалов иноагентов.

Кроме того, рэпер распространял недостоверные данные о принимаемых органами власти России решениях и выступал против проведения СВО на Украине.

Ранее в этот день сообщалось, что комика-иноагента Данилу Поперечного* могут депортировать из США после подписания нового указа Дональдом Трампом.

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У актера из «Друзей» Дэвида Швиммера роман со студенткой на 30 лет моложе него
24 января 2025, 18:37

Дэвид Швиммер/Элиана Джолковски

58-летнего актера Дэвида Швиммера фотографы застали в ресторане в компании с молодой девушкой. Дотошные папарацци выяснили, что это 29-летней студенткой Калифорнийского университета.
Швиммер был одет в черную куртку и клетчатую рубашку, его спутница была в черном топе. Пара не обращала внимания на фотографов, не прерывала беседу и уехала из ресторана на такси.

Известно, что девушку зовут Элиана Джолковски, она учится на медицинском направлении в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса. Себя Элиана называет «еврейской активисткой иудейско-корейского происхождения», она соблюдает шаббат и финансово участвует в проектах жертв Холокоста. Девушка активно ведет блоги в социальных сетях, где часто публикует фотографии своих котов — Кена и Йонса.

Дэвид Швиммер получил известность после роли Росса в комедийном сериале «Друзья». После развода, состоявшегося 8 лет назад, о его личной жизни долгое время ничего не было известно.

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Дом на Рублевке и дорогие украшения: как из скромной телеведущей Златопольская превратилась в жену директора канала «Россия»
24 января 2025, 18:19

Дарья Златопольская (Фото: соцсети)

Дарья Златопольская, начинала свою карьеру на телевидении, казалась невзрачной среди ярких коллег. Сегодня она живет в роскошном доме на Рублевке, носит драгоценности стоимостью как хороший автомобиль и является супругой влиятельного человека.
Несмотря на то, что ее часто представляют как женщину, добившуюся успеха своими силами, стоит отметить, что ее старт был не таким уж скромным. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Мать — театровед, а отец — академик

Дарья Златопольская родилась в семье, где ценились культура и наука. Мать — театровед, а отец — академик Эрик Галимов. С самого детства Дарья посещала культурные мероприятия, что сформировало ее интерес к искусству и журналистике.

Она училась во Франции и Америке, активно изучая иностранную литературу. После получения аттестата поступила в МГУ, параллельно работая в журнале и на телевидении.

Карьера на телевидении

С начала 2000-х годов Дарья начала строить свою карьеру на телевидении. Она была ведущей утреннего шоу и проекта «Танцы со звездами». Резкий рост ее популярности связан с проектами «Белая студия» и «Синяя птица», последний из которых стал социальным проектом, помогающим талантливым детям.

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Разница в возрасте

Первым супругом Дарьи стал бизнесмен Леонид Спиридонов. Пара прожила вместе почти десять лет, но детей у них не было. После тихого развода Дарья продолжила свою карьеру на канале «Россия 1» и вскоре вышла замуж за генерального директора канала Антона Златопольского. Разница в возрасте в одиннадцать лет не смущала их, и вскоре у пары родился сын Лев.

Отказываются от зарубежного воспитания

Антон Златопольский — успешный руководитель, продюсер. Он обладатель множества наград. Несмотря на высокий статус, Антон остаётся скромным человеком.

Их сын Лев посещает одну из лучших школ столицы, увлекается рисованием, созданием мультиков и игрой на фортепиано. Родители стараются воспитать его в духе уважения к своим корням, отказываясь от зарубежного образования.

Роскошная жизнь

Сейчас Дарья живет в шикарном доме на Рублевке, ранее принадлежавшем Роману Абрамовичу. Она окружена влиятельными соседями, включая министра обороны. К тому же это не единственная недвижимость семьи, ведь одно того строение в Троицком, принадлежащее Златопольским, площадью более двух с половиной тысяч квадратов.

В ее коллекции драгоценностей есть серьги стоимостью по полтора десятка миллионов рублей. Несмотря на скромные высказывания о воспитании сына, жизнь семьи полна роскоши и привилегий.

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