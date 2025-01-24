«Вечерний Ургант» вернулся в соцсети после трех лет тишины

Фото: iStock/ Urupong
Известное российское шоу «Вечерний Ургант» вернулось в социальные сети спустя практически три года. Поводом для этого стала номинация актера Юры Борисова на премию «Оскар».
В аккаунте шоу поделились отрывком из выпуска, гостем которого был актер Юра Борисов.
Выпуск с номинантом на «Оскар» появился в эфире в феврале 2021 года. Ведущий Иван Ургант назвал Юрия самым популярным артистом года и напомнил ему о визите на «Вечерний Ургант».
Программа «Вечерний Ургант» транслировался на Первом канале с 2012 года. Последний выпуск шоу показывали в эфире 21 февраля 2022 года. Ведущий программы Иван Ургант так и не вернулся на телевидение, хотя никаких заявлений об его увольнении не было.
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«Мы вспомнили пароль», — обратили внимание создатели программы.
Выпуск с номинантом на «Оскар» появился в эфире в феврале 2021 года. Ведущий Иван Ургант назвал Юрия самым популярным артистом года и напомнил ему о визите на «Вечерний Ургант».
«Я вообще хочу в Америке побывать, посмотреть, что там происходит», — говорил Юра Борисов в эфире программы.
Программа «Вечерний Ургант» транслировался на Первом канале с 2012 года. Последний выпуск шоу показывали в эфире 21 февраля 2022 года. Ведущий программы Иван Ургант так и не вернулся на телевидение, хотя никаких заявлений об его увольнении не было.
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Ольга Енгалычева