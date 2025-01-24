Рэпера Влади* из группы «Каста» признали иноагентом

Влади* (фото: соцсети)
Солиста культовой российской рэп-группы «Каста» Влади (настоящее имя – Владислав Лешкевич)* признали иноагентом. Его фамилия появилась в обновлённом в пятницу списке иностранных агентов на сайте Минюста России.
Отмечается, что музыкант принимал участие в создании и распространении сведений и материалов иноагентов.
Кроме того, рэпер распространял недостоверные данные о принимаемых органами власти России решениях и выступал против проведения СВО на Украине.
Ранее в этот день сообщалось, что комика-иноагента Данилу Поперечного* могут депортировать из США после подписания нового указа Дональдом Трампом.
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*признаны Минюстом РФ иноагентами
Кроме того, рэпер распространял недостоверные данные о принимаемых органами власти России решениях и выступал против проведения СВО на Украине.
Ранее в этот день сообщалось, что комика-иноагента Данилу Поперечного* могут депортировать из США после подписания нового указа Дональдом Трампом.
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*признаны Минюстом РФ иноагентами
Анастасия Чинкова