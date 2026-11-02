Россияне назвали любимых исполнителей 2026 года: стало известно, кто вошёл в число лидеров
Россияне определили самых популярных певца и певицу 2026 года. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
Среди мужчин первое место занял Сергей Лазарев, набравший 20% голосов. В тройку лидеров также вошли Баста с результатом 17% и Григорий Лепс, получивший 16%. Следом расположились Ваня Дмитриенко и Денис Майданов — у каждого по 12%. Дима Билан набрал 11%, Стас Пьеха и Akmal’ — по 9%, а XOLIDAYBOY — 7%. По 5% получили Хабиб, Филипп Киркоров, Стас Михайлов и Алексей Чумаков. Егор Крид и JONY набрали по 4%.
В женской категории лидером стала Полина Гагарина — её поддержали 23% опрошенных. Вторую позицию заняла Татьяна Куртукова с 20%, третью — Татьяна Буланова с 14%. В десятку также попали Zivert (13%), BEARWOLF (10%), ANNA ASTI и Люся Чеботина (по 9%), Клава Кока и Ирина Дубцова (по 8%), а также Мари Краймбрери (7%). По 5% набрали MIA BOYKA и Любовь Успенская, по 4% — Ольга Бузова и Севиль.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России