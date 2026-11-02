Россияне назвали любимых исполнителей 2026 года: стало известно, кто вошёл в число лидеров

02 ноября 2026, 17:18

Сергей Лазарев и Полина Гагарина стали певцом и певицей года по версии россиян

Сергей Лазарев и Полина Гагарина (Фото: Instagram* / @lazarevsergey)

Россияне определили самых популярных певца и певицу 2026 года. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».