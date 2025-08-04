Россияне пожаловались на плохую организацию концерта Дженнифер Лопес в Ереване
На плохую организацию концерта певицы Дженнифер Лопес в Ереване пожаловались россияне. Как пишет Telegram-канал Shot, поклонников не устроило долгое ожидание появления исполнительницы на сцене, а еще дикая давка и грязные сиденья на стадионе.
По словам фанатов, они заплатили за перелет и билеты свыше 40 тысяч рублей, поэтому ожидали от звездного шоу большего. Зрители добавили, что стадион был слишком мал для такой знаменитости, как Лопес.
Ждать певицу пришлось на жаре больше часа, самая жесткая давка была у сцены, говорят гости мероприятия. Фанаты едва не устроили драку за возможность поближе запечатлеть звезду. Подчеркивается, что к самой певице нет никаких претензий.
Обозреватели отметили, что посмотреть на Лопес только из-за рубежа приехали 15 тысяч человек, а еще были местные жители.
*Запрещен в РФ
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