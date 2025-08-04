Россияне пожаловались на плохую организацию концерта Дженнифер Лопес в Ереване

04 августа 2025, 13:55

SHOT: Россияне пожаловались на долгое ожидание Дженнифер Лопес на концерте

Дженнифер Лопес (Фото: Instagram*/jlo)

На плохую организацию концерта певицы Дженнифер Лопес в Ереване пожаловались россияне. Как пишет Telegram-канал Shot, поклонников не устроило долгое ожидание появления исполнительницы на сцене, а еще дикая давка и грязные сиденья на стадионе.