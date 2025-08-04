04 августа 2025, 12:32

Мария Куликова (Фото: скриншот т/с «Склифосовский»)

Сегодня, 4 августа, свой 48-й день рождения отмечает любимая миллионами зрителей актриса театра и кино Мария Куликова. Широкая известность пришла к артистке после яркой роли в культовом сериале «Две судьбы», который сделал её настоящей звездой российского экрана. О творческом пути, ярких ролях и личной жизни актрисы читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Марии Куликовой Личная жизнь Марии Куликовой Мария Куликова и Максим Аверин: за кулисами экранного романа



Биография Марии Куликовой

Мария Куликова (Фото: Скриншот т/с «Две судьбы»)



Личная жизнь Марии Куликовой

Мария Куликова и Денис Матросов (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)



«Смешная была любовь. У каждого из нас была своя гордость, амбиции. Со временем появились новые знакомые, в итоге мы расстались», — цитирует Куликову издание mk.ru.

«Безусловно, бесконечные гастроли, ночные смены, долгие разлуки — это минус, но к 46 годам я научилась отказываться, не мотаться бесконечно по гастролям. Теперь у меня в приоритете больше побыть дома, мой загородный дом — это место силы, я его обожаю. Раньше я не могла отказываться, была невероятно жадной до работы, а сейчас моя рабочая история не мешает личной. Свой рабочий график я составляю с учетом семьи на первом месте», — делилась актриса в интервью thevoicemag.ru.

Мария Куликова и Максим Аверин: за кулисами экранного романа

Мария Куликова и Максим Аверин (Фото: скриншот т/с «Склифосовский»)



«Мы говорим на одном языке, находимся на одной волне, что, в общем, редкость не только на съемочной площадке, но и в жизни. <...> У нас есть мечта — совместный спектакль. Очень хочется поработать и на сцене, потому что Макс — фантастический, блестящий драматический театральный актер. Он публику держит невероятным образом — я была на всех его спектаклях и очень им горжусь, очень люблю», — рассказывала артистка в интервью Woman Journal.