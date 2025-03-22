Россию на конкурсе «Интервидение» будет представлять SHAMAN

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На международном музыкальном конкурсе «Интервидение» Россию будет представлять заслуженный артист РФ Ярослав Дронов. Публике он известен под творческим псевдонимом SHAMAN.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник. Ранее специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой говорил, что представлять страну на этом музыкальном форуме будет кто-то из пятёрки наиболее популярных и узнаваемых исполнителей.
Международный музыкальный конкурс «Интервидение-2025» пройдёт в Москве и Московской области. Соответствующий указ 3 февраля подписал президент РФ Владимир Путин. Швыдкой говорил, что мероприятие пройдёт в сентябре. Своё участие уже подтвердили 20 стран, включая государства, входящие в БРИКС.
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Международный музыкальный конкурс «Интервидение-2025» пройдёт в Москве и Московской области. Соответствующий указ 3 февраля подписал президент РФ Владимир Путин. Швыдкой говорил, что мероприятие пройдёт в сентябре. Своё участие уже подтвердили 20 стран, включая государства, входящие в БРИКС.
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Александр Бойцов