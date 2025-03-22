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Россию на конкурсе «Интервидение» будет представлять SHAMAN

Фото: istockphoto/batuhan toker

Фото: istockphoto/batuhan toker

На международном музыкальном конкурсе «Интервидение» Россию будет представлять заслуженный артист РФ Ярослав Дронов. Публике он известен под творческим псевдонимом SHAMAN.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник. Ранее специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой говорил, что представлять страну на этом музыкальном форуме будет кто-то из пятёрки наиболее популярных и узнаваемых исполнителей.

Международный музыкальный конкурс «Интервидение-2025» пройдёт в Москве и Московской области. Соответствующий указ 3 февраля подписал президент РФ Владимир Путин. Швыдкой говорил, что мероприятие пройдёт в сентябре. Своё участие уже подтвердили 20 стран, включая государства, входящие в БРИКС.

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Иван Ургант с женой накопили долг по коммуналке в трёх московских квартирах стоимостью 600 млн рублей
SHOT: Ургант задолжал за ЖКУ в квартире в центре Москвы стоимостью 100 млн руб
22 марта 2025, 10:35

Иван Ургант (фото: Instagram* @urgantcom)

Телеведущий Иван Ургант и его супруга Наталья Кикнадзе задолжали по коммуналке в трёх московских квартирах общей стоимостью свыше 600 миллионов рублей. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что сам шоумен накопил долги за ЖКУ в квартире в Старомонетном переулке в Москве. Площадь недвижимости составляет 101 квадратный метр, а приблизительная стоимость – свыше 100 миллионов рублей.

У его супруги также имеются в собственности две квартиры в центре Москвы, общая стоимость которых превышает полмиллиарда рублей. Одна квартира площадью 202 квадратных метра находится в районе Патриарших прудов, а вторая площадью 268 квадратных метров – в престижном районе Хамовники.

В настоящее время долг Натали за оплату коммунальных услуг составляет более 101 тысячи рублей.

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*запрещён в РФ
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«Я не была инициатором»: Диана Арбенина призналась, что от неё впервые ушёл мужчина
Диана Арбенина призналась, что от неё впервые ушёл мужчина
22 марта 2025, 10:29

Диана Арбенина (фото: Telegram @darbenina)

Диана Арбенина откровенно рассказала о своём последнем опыте отношений. 50-летняя певица впервые рассталась с возлюбленным по его инициативе.
На днях лидер рок-группы «Ночные снайперы» презентовала новый альбом «Bloody Mary». Многие песни, вошедшие в него, посвящены расставаниям и чувствам, которые переживают люди, некогда любившие друг друга, а теперь ставшие чужими людьми.

«Любовь она всегда: встречаешься – расстаёшься, расстаёшься – встречаешься. Такие качели. Когда последний раз переживала расставание? Сейчас. Почему, как и зачем – сама не знаю. Я не была инициатором этого. Первый раз за всю жизнь. Первый раз не я», – откровенно призналась Арбенина.
Певица рассказала, что непростой период длился долго, но сейчас она наконец-то выдохнула с облегчением, поскольку всё закончилось. Она отметила, что искренне не понимает, что произошло, однако верит в лучшее и в то, что произошедшее, возможно, является кульбитом во что-то хорошее.

Арбенина никогда открыто не афишировала личную жизнь, поэтому это заявление является уникальным. Известно лишь, что замужем певица была один раз. В 1993 году она вышла расписалась с музыкантом Константином Арбениным, фамилию которого носит по сей день. Однако мужчина утверждал, что брак был фиктивным, поскольку Диане, переехавшей в Петербург из Магадана, нужна была прописка.

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«Повлиял на ее самооценку»: Деми Мур до сих пор отходит от жизни с Эштоном Катчером
У Деми Мур проблемы с самооценкой и верой в мужчин после измен Эштона Катчера
22 марта 2025, 04:35

Эштон Катчер и Деми Мур (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Голливудская актриса Деми Мур до сих пор не может отойти от совместной жизни с Эштоном Катчером. Теперь у звезды проблемы с самооценкой и верой в мужчин, о чем пишет издание Radar.
«Он сильно повлиял на ее самооценку и, в конечном счете, подорвал ее веру в мужчин», — говорится в публикации.

Брак распался еще в 2013 году. В своих мемуарах Деми откровенно рассказывала про измены Катчера и случившийся выкидыш. Мур призналась, что ей пришлось согласиться на секс втроем, чтобы порадовать Эштона.

Друзья актрисы рассказали, что Деми до сих пор сталкивается с проблемами после жизни с актером. Теперь звезда имеет проблемы с самооценкой и перестала верить в мужчин. К тому же после развода Мур так и не начинала новых серьезных отношений.

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«Ввести в свою жизнь немного пилатеса и йоги»: Ида Галич дала совет беременным
Ида Галич посоветовала беременным заняться пилатесом и йогой
22 марта 2025, 01:54

Ида Галич (фото: Telegram @GALICH_onok)

Телеведущая Ида Галич дала беременным ряд своих рекомендаций, которые помогут снять напряжение со спины в период вынашивания. Этим звезда поделилась в своем telegram-канале.
«Я точно могу сказать, в этот раз моей спине много легче переносить беременность. Ежедневные мягкие тренировки и зарядки очень помогают снять напряжение с поясницы. Очень-очень советую всем, кто планирует беременность, ввести в свою жизнь немного пилатеса, йоги или растяжки. Это очень в дальнейшем поможет», — пишет Галич.

Телеведущая отметила, что этим стоит заниматься и в подготовки к беременности. Сложнее всего при вынашивании приучить себя к дисциплине, в связи с чем начать тренировки нужно перед зачатием.

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В Петербурге перенесли концерт Лолиты и назначили выступление Ольги Серябкиной
В Санкт-Петербурге перенесли концерт Лолиты перед матчем «Зенита» и «Рубина»
21 марта 2025, 21:06

Лолита Милявская (фото: Telegram @lolitamilyavskaya)

В Санкт-Петербурге отменили концерт Лолиты Милявской, которая должна была выступить перед футбольным матчем петербургского «Зенита» и казанского «Рубина». Об этом сообщает портал 78.ru.
Отмечается, что концерт певицы отменили по техническим причинам и перенесли на неопределённый срок. О новой дате выступления Лолиты на «Газпром Арене» сообщат отдельно.

Также стало известно, что вместо Лолиты перед матчем выступит певица Ольга Серябкина.

Очередная отмена концерта Лолиты происходит на фоне слухов о том, что артистку намеренно «отменяют». Однако недавно официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что никто специально не препятствует гастрольной деятельности артистки.

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