«Ротик на замок»: Ани Лорак перешла на интервальное голодание

17 октября 2025, 23:08

Ани Лорак раскрыла секрет своей новой диеты

Ани Лорак (Фото: Instagram* / @anilorak)

Певица Ани Лорак рассказала, что полностью изменила режим питания ради подготовки к новому шоу. 47-летняя артистка призналась, что теперь практикует интервальное голодание и ест только до трёх часов дня.







«После трёх — ротик на замок», — с улыбкой поделилась певица в интервью mk.ru.