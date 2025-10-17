«Ротик на замок»: Ани Лорак перешла на интервальное голодание
Ани Лорак раскрыла секрет своей новой диеты
Певица Ани Лорак рассказала, что полностью изменила режим питания ради подготовки к новому шоу. 47-летняя артистка призналась, что теперь практикует интервальное голодание и ест только до трёх часов дня.
«После трёх — ротик на замок», — с улыбкой поделилась певица в интервью mk.ru.По её словам, утренние и дневные приёмы пищи остаются полноценными, а вот вечером она ограничивается лёгкими перекусами — яблоком, морковкой и большим количеством воды.
Лорак призналась, что не до конца довольна своей фигурой и решила «подтянуть» тело к грядущему шоу. При этом, как отмечает артистка, новый режим даётся ей легко, ведь дисциплина давно стала частью её жизни.
Кроме того, певица добавила, что активно тренируется под руководством мужа — испанского йога-тренера Исаака Виджраку. По словам Лорак, именно ежедневные занятия помогают ей сохранять энергию и выдерживать строгие ограничения без стресса.