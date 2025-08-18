Телеведущий Дмитрий Борисов рассказал о своём секрете «вечной молодости»

18 августа 2025, 21:52

40-летний Дмитрий Борисов поделился способом сохранения молодости

Дмитрий Борисов (Фото: Instagram* / @ddborisov)

Телеведущий Дмитрий Борисов, которому недавно исполнилось 40 лет, поделился своими размышлениями о вечной молодости в личном блоге.





По его словам, секрет заключается в мысленном «обнулении» прожитых лет.



Он объяснил, что нужно воспринимать возраст как смену «групп» в жизни: сначала младшая группа, потом старшая, а затем снова младшая, и таким образом каждый новый десяток воспринимается как новый этап.





«Представьте, что вы в первом классе. Вы — внизу "пищевой цепи", есть старшеклассники, они более взрослые, сильные, опытные. Но вот наступает выпускной, и в следующие пару лет после поступления, например, в вуз — вы снова в младшей группе. Первый курс, второй… Так и с возрастом. В 27, 28, 29 — кажется, ну всё, это конец, дальше новый десяток. А потом наступают эти 30, за которыми снова — тридцать один. И снова младшая группа. Вот он, секрет вечной молодости, дарю», — добавил он.