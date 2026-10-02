«Ровесник и не чей-то бывший»: СМИ раскрыли личность нового жениха Решетовой

02 октября 2026, 17:48

SHOT: новый жених Решетовой Валерий Цвек является бывшим уголовником из Донецка

Анастасия Решетова (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Новым избранником модели Анастасии Решетовой оказался 30-летний Валерий Цвек из Донецка, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Об этом сообщает SHOT.