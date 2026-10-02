«Ровесник и не чей-то бывший»: СМИ раскрыли личность нового жениха Решетовой
Новым избранником модели Анастасии Решетовой оказался 30-летний Валерий Цвек из Донецка, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Об этом сообщает SHOT.
По данным издания, Решетову и Цвека впервые заметили вместе еще летом 2022 года на итальянском острове Капри. Пара отдыхала в отеле Jumeirah Capri Palace. Очевидцы утверждали, что модель и ее спутник практически не расставались, а стоимость проживания в роскошном номере могла достигать 300 тыс. рублей в сутки. Решетова приехала на остров на благотворительное мероприятие ЮНИСЕФ.
До отношений с моделью Цвеку приписывали роман с Ириной Чигиринской, дочерью миллиардера. Их неоднократно замечали в дорогих заведениях Москвы и на отдыхе в Монако. После расставания в светской хронике мужчину называли альфонсом, утверждая, что он пользовался финансовой поддержкой состоятельной возлюбленной.
Сейчас Цвек представляет себя как IT-предприниматель и инвестор. При этом, как утверждает СМИ, в России ему принадлежит 20% в компании, занимающейся торговлей нефтью. Публичная отчетность организации отсутствует, а налоговая задолженность составляет около 52 тыс. рублей.
По словам собеседников издания, бизнесмен поддерживает образ состоятельного человека: появляется в ресторанах на Maybach и в сопровождении нескольких охранников. При этом источники утверждают, что автомобиль и охрану он якобы арендует для отдельных мероприятий.
Кроме того, в биографии Цвека есть судимость. В 2018 году его признали виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Согласно опубликованным сведениям, во время конфликта мужчина несколько раз ударил другого человека по лицу.
По слухам, именно Цвек является отцом второго ребенка Решетовой, а ее отношения с сыном президента Всемирного армянского конгресса Ары Абрамяна Владиславом прекратились. Анастасия говорит, что новый избранник «её ровесник и не чей-то бывший».
Читайте также: