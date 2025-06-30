Роза Сябитова дала россиянкам совет, где искать богатого мужа
Главная сваха страны Роза Сябитова дала совет, где искать обеспеченного мужа. Слова телезвезды приводит Telegram-канал «Звездач».
Бессменная ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале объяснила, что богатые мужчины выбирают хобби по статусу.
«Как только вы поймете, какие потребности у вас, соответственно, вы поймёте, где такого мужчину искать. Например, богатые ходят в гольф-клубы, яхт-клубы, ковровые дорожки… Там все богатые. Только вам самим туда придётся одеться… Если это гольф, то это – экипировка», – подчеркнула Сябитова в ходе VK Fest в Казани.Телеведущая добавила, что главными женскими ресурсами остаются молодость и красота.
К слову, 63-летняя Сябитова, хоть и не ищет мужа, а о красоте позаботилась. Звезда отечественного телевидения сделала уже восемь пластических операций для омоложения.