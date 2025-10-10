Роза Сябитова предложила помощь Самойловой и Джигану найти новых спутников

10 октября 2025, 12:59

Роза Сябитова (Фото РИА Новости/Евгения Новоженина)

Блогер Оксана Самойлова подала заявление о разводе с рэпером Джиганом. Заявление поступило в мировой суд 6 октября.





После 13 лет брака и четверых общих детей пара решила расстаться. Несмотря на регулярные скандалы, они долгое время считались одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе.



Развод уже активно обсуждается в медиа, а известная сваха и телеведущая шоу «Давай поженимся» Роза Сябитова прокомментировала ситуацию. В беседе с изданием «Абзац» она выразила готовность помочь экс-супругам наладить личную жизнь.





«Если продюсеры увидят необходимость в том, чтобы позвать Оксану Самойлову и Джигана на шоу, они это сделают. Я профессионал. Профессионал помогает людям и получает от этого удовольствие и гонорар», — отметила Сябитова.

«А Самойловой и Джигану я хочу пожелать развестись по-человечески. Без скандалов, мордобитий, сломанных ног. Чтобы страна не смеялась над ними», — сказала Сябитова.