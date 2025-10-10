Рэпер Джиган появился на вечеринке после разрыва с Самойловой и обматерил журналистов

10 октября 2025, 02:30

Джиган/Денис Устименко-Вейнштейн и Оксана Самойлова (Фото: Instagram* @samoylovaoxana)

Рэпер Джиган появился на публике вскоре после новостей о разводе с Оксаной Самойловой. Артист выступил на закрытой премии рестораторов «Плавно» вечером 9 октября. Он исполнил песню о любви к жене, но грубо отказался комментировать семейную ситуацию, передает «StarHit».





Напомним, что инициатором расторжения брака считается Самойлова — она подала заявление 6 октября. Иск официально зарегистрировали в реестре московских судов. Однако открыто о разрыве супруги не говорят, а их родственники уверяют, что новости о расставании — неправда.



Самойлова в последнее время намекала в соцсетях на переживания на личном фронте и писала о необходимости быть идеальной, чтобы «заслуживать» любовь. Ее это сильно тяготило.



По информации «StarHit», когда журналисты попытались задать Джигану вопрос о браке, тот ответил очень резко. Артист не стал сдерживаться в выражениях, чтобы донести свое нежелание обсуждать эту тему.



Юрист Джигана Галина Атаманова также присутствовала на закрытом мероприятии. Она сообщила, что семейная пара не обращалась к ней по вопросам раздела имущества, и выразила надежду на примирение звезд.



«Честно говоря, для меня это стало настоящим шоком — он всегда позиционировал себя примерным семьянином и действительно таким был. (...) У него большая семья, прекрасная жена, столько песен было посвящено чистой любви… Я узнала об этом лишь два дня назад. Пока не увижу документы, я ничего утверждать не могу», — добавила юрист.

