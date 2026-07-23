Росводресурсы выставили на торги участки у поместья Аллы Пугачёвой в Подмосковье

23 июля 2026, 17:45

Алла Пугачёва (Фото: Instagram* @alla_orfey)

Федеральное агентство водных ресурсов выставило на аукцион два земельных участка в прибрежной зоне у поместья Аллы Пугачёвой в Солнечногорском районе. Об этом говорится в сообщении ведомства.