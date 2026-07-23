Росводресурсы выставили на торги участки у поместья Аллы Пугачёвой в Подмосковье
Федеральное агентство водных ресурсов выставило на аукцион два земельных участка в прибрежной зоне у поместья Аллы Пугачёвой в Солнечногорском районе. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Речь идёт о территории, которая непосредственно прилегает к береговой линии и ранее входила в зону пользования знаменитости. Росводресурсы определили начальную стоимость права аренды: за один участок потенциальный арендатор должен будет заплатить 11,6 тысячи рублей, за второй — 2,4 тысячи рублей.
Торги пройдут в установленном законом порядке, и любой желающий может подать заявку на участие. Причиной для проведения проверки и последующего выставления участков на торги стали неоднократные обращения предпринимателя Глеба Рыськова.
Бизнесмен на протяжении более года добивался от надзорных органов оценки законности использования указанной акватории. По итогам разбирательства государственные структуры признали необходимым пересмотреть статус этих участков.
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