Роза Сябитова рассказала о самом глупом подарке на Новый год

17 декабря 2025, 17:23

Роза Сябитова (Фото РИА Новости/Максим Богодвид)

В период новогодних праздников звездам дарят много подарков, но не всегда эти презенты соответствуют ожиданиям знаменитостей. Главная сваха страны Роза Сябитова самым странным назвала валентинки.





В беседе с Общественной Службой Новостей звезда заявила, что сегодня она отказывается от подарков, которые ее настораживают или не нравятся.





«Мне вручили на январские праздники валенки. Я еще подумала: “Какой же это идиотский подарок, зачем мне он нужен?” Будто намекнули на возраст. Очень неприятно», — сказала Сябитова.