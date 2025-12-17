Роза Сябитова рассказала о самом глупом подарке на Новый год
В период новогодних праздников звездам дарят много подарков, но не всегда эти презенты соответствуют ожиданиям знаменитостей. Главная сваха страны Роза Сябитова самым странным назвала валентинки.
В беседе с Общественной Службой Новостей звезда заявила, что сегодня она отказывается от подарков, которые ее настораживают или не нравятся.
«Мне вручили на январские праздники валенки. Я еще подумала: “Какой же это идиотский подарок, зачем мне он нужен?” Будто намекнули на возраст. Очень неприятно», — сказала Сябитова.