Роза Сябитова рассказала о семейном обряде в честь внука
Роза Сябитова рассказала в соцсетях о важном событии в жизни своей семьи. Вместе с близкими телеведущая приняла участие в татарском обряде имянаречения для своего внука Михаила.
Церемония состоялась в Соборной мечети города Щёлково. По татарской традиции имя ребёнка имеет особое значение и считается, что оно может повлиять на его характер и дальнейшую судьбу.
Имянаречение провёл Руслан хазрат, который обратился к мальчику с напутствием, пожелав ему крепкого имана, здоровья и праведного жизненного пути. После церемонии телеведущая поблагодарила духовного наставника на татарском языке.
Сейчас у Розы Сябитовой двое внуков. В июне 2022 года её дочь Ксения стала мамой девочки Мирославы, а в ноябре 2025 года в семье родился сын Михаил.
Вторую беременность Ксения долгое время скрывала от публики. Лишь за несколько дней до родов она сообщила подписчикам, что ждёт ребёнка. Позже Роза Сябитова рассказывала, что именно она убедила дочь решиться на рождение второго малыша.
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