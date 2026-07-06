Роза Сябитова рассказала о семейном обряде в честь внука

06 июля 2026, 18:31

Роза Сябитова провела татарский обряд имянаречения для внука Михаила

Роза Сябитова (Фото: Instagram* / @syabitova_roza)

Роза Сябитова рассказала в соцсетях о важном событии в жизни своей семьи. Вместе с близкими телеведущая приняла участие в татарском обряде имянаречения для своего внука Михаила.