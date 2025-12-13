Роза Сябитова скупает метры: у главной свахи страны две квартиры в Москве и дом за городом
Роза Сябитова давно доказала, что умеет не только сводить пары, но и грамотно распоряжаться собственными доходами.
Как выяснил Telegram-канал «Звездач», телеведущая активно инвестирует в недвижимость и уже собрала внушительный портфель объектов.
Сегодня в собственности главной свахи страны находятся две московские квартиры: одна — площадью около 50 квадратных метров в панельном доме, вторая — почти 38 «квадратов» в районе Южное Чертаново. Помимо столичной недвижимости, Сябитовой принадлежит просторный двухэтажный дом в посёлке Калтино, расположенный на участке в 30 соток.
По слухам, Роза не ограничивается Россией и присматривалась к жилью в ОАЭ, однако до завершения сделки дело пока не дошло.
Финансово телесваха чувствует себя уверенно: её индивидуальные консультации оцениваются в 25 тысяч рублей за час, а полное сопровождение клиента обходится в 125 тысяч.
