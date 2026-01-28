Ларису Долину преследуют новые неприятности после скандала с квартирой
Лариса Долина может лишиться сразу двух квартир в Юрмале. Об этом пишет KP.RU.
Уточняется, что причина не только в санкциях ЕС, но и в накопившихся долгах за коммунальные услуги. Латвийскую недвижимость артистки рискуют обратить во взыскание, говорится в материале.
По словам адвоката, обе квартиры находятся под санкционной заморозкой. Формального запрета на владение таким имуществом в Латвии нет, однако заморозка активов делает положение почти безвыходным.
Таким образом, распоряжаться жильём и тем более продать его нельзя, а с оплатой счетов возникают юридические ограничения. Между тем коммунальные долги продолжают расти, и следующий шаг — судебное разбирательство.
О квартирах Долиной в районе Дзинтари стало известно ещё в декабре. Тогда адвокат Александр Бенхин оценивал их общую стоимость примерно в 95 млн рублей и предупреждал, что при неблагоприятном сценарии дело может дойти до национализации.
По его словам, в латвийском сейме всё чаще звучат предложения изымать имущество лиц, попавших под санкции, в пользу государства. Даже без прямой нормы о конфискации механизм может сработать иначе — управляющая компания или муниципалитет вправе обратиться в суд из‑за длительной неуплаты, после чего недвижимость могут изъять как проблемный актив.
Попытки решить вопрос «в обход», отмечает юрист, способны лишь ухудшить ситуацию. Оплата задолженности через третьих лиц, переоформление собственности или продажа через посредников в Латвии могут быть квалифицированными как уголовно наказуемые действия. Иными словами, даже стремление просто закрыть коммунальные счета теоретически может обернуться уголовным делом.
Фактически, как утверждает адвокат, у певицы остаётся один путь — судиться с государством и добиваться снятия или пересмотра санкций. Но это сложная и дорогостоящая процедура — нужен сильный европейский специалист, а гонорары таких юристов достигают десятков, а иногда и сотен тысяч евро.
При этом подсанкционному лицу проблематично легально оплатить услуги, а неофициальные расчёты также могут подпасть под уголовные риски. В Латвии есть лишь несколько юристов с лицензией на работу с подсанкционными клиентами, но их единицы, и признаков того, что Долина уже начала действовать в этом направлении, пока нет.
