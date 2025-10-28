Розенбаум возглавил рейтинг цитируемости среди певцов и музыкантов Петербурга

28 октября 2025, 13:57

Фото: iStock/cookelma

Автор-исполнитель Александр Розенбаум стал лидером по цитированию в СМИ среди певцов и музыкантов Петербурга с июля по сентябрь текущего года. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на итоги исследования, проведённого совместно с аналитической системой «Медиалогия».





Отмечается, что имя Розенбаума упоминали в СМИ за указанный промежуток времени 3181 раз. Следующими после него идут Елена Ваенга, которую упоминали 2008 раз, и рок-музыкант Вячеслав Бутусов (941 упоминание).



В десятку лидеров вошли IOWA, Зара, Иван Ожогин, Светлана Сурганова, Василий Герелло, Олег Погудин и Андрей Князев.





«В сезон отпусков петербургские певцы упоминались в СМИ существенно реже, чем весной, но на распределении первых пяти мест рейтинга это никак не отразилось», — приводит издание слова президента фонда «Новая культура» и музыкального редактора Ильи Сакмарова.